Gobernador Mundaca e incendio en Viña del Mar: “Tenemos que formular una política de planificación y ordenamiento territorial que no puede seguir esperando”

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abordó la situación en la región ante la catástrofe decretada en Viña del Mar por el incendio forestal Nueva Esperanza.

“Lamento profundamente la pérdida de vidas human y expreso mi solidaridad a las familias de las personas que perdieron su vida”, señaló.

La autoridad participa desde ayer de las sesiones del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres en el Estadio Sausalito y estuvo en la reunión de coordinación que se realizó con el Presidente Gabriel Boric, la alcaldesa Macarena Ripamonti y autoridades de distintos organismos del Estado para abordar las labores que se deben desarrollar frente a esta emergencia.

“Se lo señalé al Presidente, tenemos problemas estructurales y esos problemas estructurales dicen relación con que hoy día tenemos que formular una política de planificación y ordenamiento territorial que no puede seguir esperando”, afirmó Mundaca tras ese encuentro la tarde de este viernes.

La autoridad dijo que tampoco puede esperar la sustitución de “especies exóticas altamente inflamables” como el pino y el eucaliptus en los cerros.

Mundaca abordó la temporalidad de esta tragedia, con cientos de viviendas destruidas por las llamas y muchísimas familias en albergues, ad portas de Navidad.

“Sin duda que es un momento súper sensible. Son 13 niños y niñas que se encuentran albergados y por cierto este es un momento muy especial para ellos y por tanto creo también que es importante mandar un mensaje de esperanza, de que estas cosas se superan y las vamos a superar con el esfuerzo y el trabajo de todos”, aseguró.

“Nada que conmemorar”

Consultado por el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo en Valparaíso y Viña del Mar, no ocultó su incomodidad con un eventual festejo tras lo ocurrido, aunque precisó que las decisiones al respecto corresponden a la alcaldesa Ripamonti y al alcalde Jorge Sharp.

“Es poco lo que tenemos que celebrar”, sentenció.

“Yo no tengo la prerrogativa de suspender los fuegos artificiales porque eso responde a la autonomía propia de cada municipio, del municipio de Viña del Mar y del municipio de Valparaíso. Creo que este es un momento de recogimiento, es un momento en el que toda la institucionalidad pública tiene que ponerse al servicio precisamente de superar este momento. Si me preguntan que si tengo algo que conmemorar con fuegos artificiales, la verdad es que esta autoridad no tiene nada que conmemorar”, expresó.

“No hemos conversado de esta materia, pero nosotros como Gobierno Regional, la verdad es que no tenemos nada que conmemorar”, cerró.