Gobierno asegura que ningún paciente del Hospital San José ha muerto por falta de ventiladores mecánicos

La noche del domingo la Federación de Asociaciones de Salud Pública (Fedasap), denunció mediante su cuenta de Twitter que un paciente de 36 años falleció en el Hospital San José por Covid-19, esto, producto de falta de ventiladores mecánicos.

Al respecto, llamaban en la red social a que el gobierno y el ministerio de Salud explicara "dónde están los ventiladores disponibles”.

Al respecto, esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó en Radio ADN que la información no era verdad, ya que ningún paciente ha muerto en el hospital por falta de ventiladores.

“Hablé con el director del hospital, Luis Escobar, y él me informó que el paciente llegó en una situación grave. Se intentó reanimar, pero lamentablemente no fue posible y el paciente falleció (…) pero no fue por falta de ventiladores“, sostuvo. “Esa es la información que me entregó hace muy poco el director del hospital", agregó.

A través de un comunicado, el recinto hospitalario indicó que “el paciente ingresó el domingo 10 de mayo alrededor de las 17.00 horas con insuficiencia respiratoria grave por lo que fue dirigido directamente a la sala de reanimación donde se logró compensar parcialmente y fue hospitalizado con diagnóstico de sospecha de Covid-19, quedando en ventilación mecánica no invasiva".

“Alrededor de las 19.00 horas se decide cambiar a ventilación mecánica. Durante esta maniobra de reanimación, el paciente sufrió un paro cardiorespiratorio, tras lo cual, a pesar de las maniobras, el paciente fallece. Cabe mencionar que no es efectivo que en ese momento no se dispusiera de ventilación mecánica”, añade el escrito.

En conversación con Cooperativa, Escobar reconoció que “todavía no estamos superando la capacidad, pero sí estamos muy cerca del borde. Hoy día tenemos más capacidad de atención mecánica, en este minuto tenemos cuatro ventiladores mecánicos disponibles, pero sí efectivamente es un tema de salud importante en el país”.

Además, señaló que “han habido muchos pacientes que han estado esperando y lamentamos que tengan que esperar, pero debemos priorizar y la cantidad de pacientes es mucho, hemos pedido también ayuda a la red de salud de manera de que se derive al hospital efectivamente lo que es necesario”.