Gobierno confirma reunión entre Kast y fundador de Palantir en La Moneda y evita revelar contenidos del encuentro

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) confirmó oficialmente que el Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión con el empresario tecnológico Peter Thiel en el Palacio de La Moneda, aunque el gobierno se negó a transparentar los contenidos abordados durante el encuentro, argumentando que forman parte de comunicaciones privadas protegidas constitucionalmente.

La confirmación quedó plasmada en el oficio ordinario N°850, fechado el 8 de junio de 2026 y firmado por el ministro José García Ruminot, en respuesta a una solicitud de información impulsada por el diputado Gonzalo Winter (FA).

El documento fue enviado al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, y en él se reconoce expresamente que la cita efectivamente ocurrió en dependencias de Palacio.

“Al respecto, se informa que efectivamente se celebró la reunión señalada en el Palacio de La Moneda. Dicha reunión fue breve y tuvo el carácter meramente protocolar”, señala el oficio.

Sin embargo, el Ejecutivo rechazó revelar los temas tratados en la conversación entre Kast y el cofundador de Paylpal y Palantir Technologies, compañía de software ligada a áreas estratégicas como inteligencia artificial, seguridad, manejo de datos y herramientas de vigilancia utilizadas por gobiernos y organismos de seguridad.

“ Las materias tratadas en dicha reunión corresponden a asuntos del Presidente de la República, que se encuentran amparadas por la garantía constitucional del artículo 19 N°5 de la Constitución Política de la República, que consagra la inviolabilidad de las comunicaciones privadas ”, agrega el texto.

Gobierno invoca exclusión presidencial de la Ley de Lobby

El oficio también sostiene que el Presidente no está sujeto a las obligaciones establecidas en la Ley N°20.730 sobre lobby y gestión de intereses particulares, por lo que no existiría obligación legal de registrar ni transparentar este tipo de encuentros.

“Cabe recordar que S.E. el Presidente de la República no es sujeto pasivo de lobby al encontrarse expresamente excluido de la Ley N°20.730 que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. En consecuencia, no existe obligación de llevar una agenda ni llevar registro ni publicidad de aquello ”, afirma el documento.

Winter cuestiona falta de transparencia

Tras conocerse el contenido del oficio, el diputado Gonzalo Winter reaccionó mediante una publicación en X, donde criticó la negativa del gobierno a revelar los detalles del encuentro con Thiel.

Es oficial: el presidente Kast SÍ se juntó con Peter Thiel en La Moneda. El gobierno lo ha confirmado a través de nuestro oficio.



Sin embargo, se negaron a transparentar lo más importante: ¿por qué se reunieron y qué temas se conversaron? Estamos hablando de uno de los… pic.twitter.com/VhCecpb2uq — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) June 8, 2026

“Es oficial: el presidente Kast SÍ se juntó con Peter Thiel en La Moneda. El gobierno lo ha confirmado a través de nuestro oficio”, escribió.

El parlamentario cuestionó especialmente que el Ejecutivo haya omitido explicar los motivos de la reunión y los temas abordados con el empresario estadounidense.

“Sin embargo, se negaron a transparentar lo más importante: ¿por qué se reunieron y qué temas se conversaron? Estamos hablando de uno de los empresarios más influyentes del mundo, con enorme poder en tecnología, datos e inteligencia artificial. Temas de evidente interés público y que podrían involucrar decisiones estratégicas para Chile ”, agregó.

Winter además anunció que continuará exigiendo antecedentes sobre la cita y apuntó a las posiciones ideológicas atribuidas a Thiel.

“Vamos a seguir insistiendo. ¿Qué tiene que conversar el Presidente de Chile con alguien que ha dicho reiteradamente que la libertad y la democracia son incompatibles?”, sostuvo.

Cabe señalar que Palantir Technologies ha desarrollado contratos con agencias estatales estadounidenses y organismos internacionales, lo que ha generado controversias globales sobre privacidad, monitoreo de información y uso de tecnologías de inteligencia.