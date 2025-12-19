SUSCRÍBETE POR $1100
    Gobierno decreta duelo oficial en la RM por fallecimiento de voluntario de Bomberos mientras combatía incendio en Santiago

    El hombre de 36 años falleció en medio de un derrumbe ocasionado por el colapso de uno de los muros de un cité que se estaba incendiando en la capital.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Paul Valenzuela Muñoz

    El gobierno decretó duelo oficial en la Región Metropolitana durante este viernes, a causa del fallecimiento del voluntario de Bomberos Paul Valenzuela, cuyo deceso tuvo lugar ayer en la comuna de Santiago.

    El hombre de 36 años falleció en medio de un derrumbe ocasionado por el colapso de uno de los muros de un cité que se estaba incendiando en avenida España con Domeyko.

    La Sexta Compañía de Santiago, repartición a la que el voluntario pertenecía hace ocho años, lamentó el deceso y consignó que Valenzuela “se destacó siempre por su compromiso, vocación y entrega a la comunidad”.

    Desde el gobierno aclararon que el duelo oficial regirá durante toda esta jornada en la RM, lo que implica el izamiento de la bandera a media asta en el Palacio de La Moneda y en las oficinas y reparticiones públicas, así como en las unidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros, según consta en el artículo 66 del Reglamento Ceremonial Público.

    “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y a todos los voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile. Reconocemos su invaluable labor al servicio de la comunidad, motivo de profundo orgullo para toda la nación”, transmitió el gobierno.

