Nacional

Gobierno destaca avances en la reducción de listas de espera y Copago Cero tras tres años de implementación

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, acocmpañada de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo y el director de Fonasa, Camilo Cid, visitaron el Instituto Traumatológico donde anunciaron los distintos avances en ambas materias.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
ALEJANDRA DE LUCCA V.

En el marco de la celebración de tres años de la implementación del Copago Cero y con el fin de abordar la reducción de las listas de espera en el sistema de salud, las autoridades del gobierno anunciaron avances significativos en ambos frentes.

Hasta el Instituto Tramatológico Dr, Teodoro Garber, ubicado en la comuna de Santiago, llegaron la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al director de Fonasa, Camilo Cid, para hacer una visita al centro e informar sobre el impacto positivo que estas medidas han tenido en el acceso a la salud.

Vallejo destacó que “hemos podido ver materializado la inyección de recursos en las atenciones de nuestros centros de salud, y uno de esos es el Instituto Traumatológico”.

“Ya se han programado más de 80 cirugías y de ellas, 27 se realizaron, con pacientes no solo satisfechos, sino emocionados por la calidad de la atención”, indicó Vallejo.

En ese sentido, tambien valoró que el Copago Cero “ha ermitido la gratuidad universal para todos los usuarios de Fonasa que se atienden en el sistema de salud, estamos hablando de 6 millones de personas".

El director del Instituto Traumatológico, Ricardo Tolosa, subrayó la importancia de los recursos destinados al sistema, señalando que los pacientes “han estado muy agradados por los tratamientos que se les han dado”.

Por su parte, el director de Fonasa, Camilo Cid, resaltó que actualmente el 84% de la población está cubierta por el sistema de salud público, lo que representa un paso importante hacia la visión del gobierno de “un sistema de salud completamente gratuito y sin barreras económicas para los usuarios”.

Asimismo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó “el hecho de tener copago cero es una circunstancia que ayuda a la gente, porque el saber que ya no tienen una barrera económica es muy importante”.

Que la atención, siendo gratuita sea además muy oportuna, tras reducir las listas de espera, es muy importante”, sentenció la secretaria de Estado.

