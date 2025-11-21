Gobierno evalúa refuerzo policial en Viña del Mar y otras comunas durante el verano tras solicitud de Ripamonti

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó esta jornada la solicitud que le realizó mediante un oficio la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en donde solicitaba tener un refuerzo policial durante los meses de verano en su comuna, así como también la instalación de una tenencia temporal durante el verano.

En el documento, la autoridad de la comuna señaló que “Viña del Mar, por su densidad urbana, alta afluencia turística y diversidad económica, cultural y deportiva, representa uno de los mayores desafíos contemporáneos de la seguridad pública en Chile. Esta complejidad -caracterizada por una población residente de alta densidad, movilidad constante y coexistencia de actividades residenciales, comerciales y recreativas- exige una respuesta articulada del sistema público de seguridad, más allá del ámbito municipal”.

Consultado al respecto, Cordero expresó que han analizado con mucha atención y consideración la solicitud de la alcaldesa, y ésto está dentro del análisis que hace el Ministerio de Seguridad -especialmente en el caso de Carabineros- en el Plan Verano Seguro, el cual es “un poco más global, y que se ejecuta todos los años”.

“Implica aumento de dotación especialmente en puntos neurálgicos de nuestro país, que tienen traslado de personas porque son lugares turísticos o bien porque por otras características sus flujos de personas es muy significativo, tanto nacionales como extranjeros”, explicó.

Eso, apuntó, “es lo que sucede en el caso de la Quinta Región, pero también es un aspecto que aborda otras regiones del país”. Adicionalmente, en el caso de Viña del Mar, como sucede también en otras comunas que tienen festivales o invitaciones similares, las dotaciones policiales suelen ser reforzadas, señaló, a partir especialmente de las escuelas de formación.

Dicho esto, se encuentran estudiando llevar el refuerzo policial también en otras comunas de similares características a Viña del Mar.

“La alcaldesa ha manifestado una inquietud no sólo razonable, sino que el Ministerio de Seguridad está evaluando, no sólo para la comuna de Viña del Mar, sino que para otras comunas que tienen un perfil similar, sobre todo porque responden a una alta concurrencia de veraniantes, o bien donde se desarrollan eventos masivos que requieren también de custodias de esascaracterísticas”.

Sobre la forma y modo en que lo van a ejecutar, Cordero detalló que “es un trabajo que se está desarrollando con Carabineros y lo primero que vamos a hacer es comunicarlo a los respectivos alcaldes y, por cierto, lo vamos a hacer también con la alcaldesa Ripamonti antes de divulgarlo públicamente”.