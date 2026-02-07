SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gobierno inicia entrega de Bonos de Recuperación a afectados por lluvias en la RM: más de 800 hogares beneficiados

    Las precipitaciones afectaron principalmente a las comunas de Maipú y Padre Hurtado, provocando anegamientos en algunos barrios, el ingreso de agua a los hogares y la pérdida de enseres.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 01 de Febrero de 2026

    El gobierno anunció este sábado que se inició el pago de más de 800 bonos de recuperación para las familias afectadas por las lluvias del pasado 31 de enero en algunas comunas de la Región Metropolitana.

    Según detalla el Ministerio del Interior, la ayuda en esta etapa estará dirigida a un total de 808 hogares: 769 en la comuna de Maipú y otros 39 en Padre Hurtado. La información de los hogares que recibirán estos recursos proviene de la realización de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) por el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso).

    “A menos de una semana de las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana, 808 hogares ya cuentan con un apoyo económico a través del bono de recuperación para poder reponer algunas cosas que se perdieron. Este apoyo lo entregamos sin desatender la emergencia en la zona sur, a quien hemos acompañado todos estos días en el proceso de habitabilidad transitoria previo a la reconstrucción de sus viviendas definitivas”, destacó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

    El monto entregado es de libre disposición y tiene como objeto cubrir las necesidad más urgentes de las familias. El monto entregado depende del nivel de afectación de las viviendas: van desde los 375.000 pesos por daño leve hasta 1.500.000 por la mayor afectación.

    El benefició será depositado directamente en la CuentaRut del o la jefe de hogar. También se podrá cobrar de manera presencial en alguna sucursal del BancoEstado.

