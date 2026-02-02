Intensa e inusual lluvia de verano deja más de 600 casas con daños en la RM: Maipú fue la comuna más afectada

Quienes fueron testigos dicen que nunca se había registrado un fenómeno meteorológico como el de ayer en algunas comunas de la capital . Eran cerca de las 18.00 cuando en Maipú comenzó a caer una intensa lluvia que incluyó granizos, truenos y abundante agua. No pasaron más de 30 minutos cuando varias calles de esa comuna, especialmente en el sector poniente, ya estaban anegadas y el barro empezó a bloquear las entradas a las casas.

“Cayó una enorme cantidad de agua en un período muy corto de tiempo como nunca había ocurrido al menos en los últimos 30 años. Lo que nos dicen los expertos es que no hay sistema de colector que haya podido aguantar en este punto de la comuna”, dijo el alcalde Tomás Vodanovic, quien este domingo llegó hasta Avenida El Conquistador con Diego Barros Ortiz, uno de los sectores afectados, para monitorear la emergencia.

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Según los reportes oficiales, en Maipú cayeron cerca de 18 milímetros en casi una hora. Pero el jefe comunal afirmó que esa cifra se queda corta y que pudieron ser unos 30 milímetros . “Fue como un tsunami que arrasó con todo (…) La cantidad de agua era brutal”, agregó.

En esa comuna los sectores más afectados fueron Camino a Melipilla, El Abrazo, La Farfana y Los Conquistadores, donde el agua entró en los hogares provocando varios daños. Si bien no hubo personas lesionadas, según Senapred, el alcalde sí señaló que hubo fallecimiento de mascotas. En esa misma comuna también hubo vecinos que se quejaron de los daños provocados en sus vehículos, que terminaron enterrados en el barro. “Habían pasado tantos inviernos y ahora que es verano vino a suceder esto”, dijo una vecina de las casas afectadas en Maipú.

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Otras afectaciones

Maipú no fue la única comuna dañada. Padre Hurtado, Las Condes y Los Barnechea también registraron algún tipo de problema en sus calles. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, dijo en un primer reporte que en total hubo 341 casas con daños. Pero un segundo reporte emitido por la noche aumentó la cifra. En total, se contabilizaron 645 casas con algún tipo de daño.

De ese total, 583 viviendas corresponden a Maipú, 40 a Padre Hurtado y 22 a Las Condes.

En el primer balance, Cebrián señaló que en Lo Barnechea hubo una remoción en masa en el kilómetro 6 de la Ruta G-21, camino a Farellones. Tanto en Padre Hurtado como en Maipú se habilitaron albergues, pero nadie llegó durante la noche del sábado para su ocupación.

La emergencia también alteró el suministro eléctrico en la región, con más de cinco mil clientes sin luz hasta las 13.00 de este domingo.

El director de la Dirección Meteorológica de Chile, Andrés Moncada, explicó que el fenómeno se produjo entre las regiones de Coquimbo y el Maule. La situación se originó, dijo, por una baja segregada, un núcleo de aire frío entre 5.000 y 12.000 metros de altura que genera inestabilidad, corrientes ascendentes y lluvias intensas en cortos períodos.

“Por suerte, no reportamos heridos el día de ayer”, dijo el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien explicó que lo ocurrido en Las Condes y Maipú respondían a fenómenos distintos. En la primera, se debía a un alud, mientras que en la segunda, se trataba de inundaciones.

En Las Condes, la activación de la quebrada Onda produjo daños menores en ocho viviendas y barro en las calles. En San José de Maipo se habilitó el tránsito solo para vehículos 4x4 tras la activación de una quebrada.

Ramos señaló que este domingo comenzó la aplicación de la ficha FIBE, que permite a las familias afectadas registrar daños y acceder a ayudas del Estado. “Ya instruimos desde el fondo de emergencia preparar la entrega de un bono de recuperación, que será informado según la afectación de cada grupo familiar”, señaló.