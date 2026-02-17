Gobierno Regional muestra su conformidad con el rechazo del desafuero a Orrego: “No ha cometido delito alguno”

Antes del mediodía, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad desaforar a Claudio Orrego por el caso ProCultura, cuya solicitud fue presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del gobernador de la Región Metropolitana.

“Tenemos certeza de que esta decisión unánime debiera poner término a un feroz asedio en contra del gobernado Claudio Orrego que ha cumplido con su trabajo de manera impecable al igual que todas las personas del Gobierno Regional. Con esto esperamos cerrar un capítulo lamentable y triste”, manifestó el abogado de Orrego, Ciro Colombara.

Unas horas después, desde el GORE valoraron la decisión del tribunal de alzada y manifestaron su conformidad con la sentencia “que ratifica que el gobernador regional, Claudio Orrego, no ha cometido delito alguno, lo que permite dar continuidad al trabajo institucional y reafirma nuestra disposición a colaborar plenamente con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público”.

En un comunicado, añadieron que “el programa ‘Quédate’ fue impulsado como una iniciativa orientada a la prevención del suicidio en la Región Metropolitana, respondiendo a una prioridad de salud mental ampliamente compartida. Desde que se conocieron las observaciones relativas a su ejecución, este Gobierno Regional ha adoptado las acciones administrativas y judiciales correspondientes para resguardar el interés público”.

El GORE añade que -en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado- continuará ejerciendo todas las acciones que “permitan hacer efectivas las pólizas que hasta ahora la aseguradora ASPOR se ha negado ilegalmente a pagar. Como querellantes en la causa reiteramos que lo más importante es que los hechos se esclarezcan a la brevedad y que se determinen todas las responsabilidades civiles y penales que correspondan”.

La arista por la que se investiga a Orrego

El pasado 3 de febrero, el Ministerio Público formalizó a cinco imputados en la causa, incluyendo al controlador de la fundación, el psiquiatra Alberto Larraín, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco.

La Fiscalía está indagando una transferencia de 1.686 millones de pesos asignados en 2022 desde el GORE de la RM a ProCultura, para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.

Desde la Fiscalía de Antofagasta se plantea que ProCultura no tenía experiencia en el área de prevención del suicidio y que el convenio se gestó por la cercanía de Larraín con el gobernador Orrego.

La ejecución del programa fue tercerizada y los dineros fueron invertidos en fondos mutuos.