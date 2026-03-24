Gobierno remueve a directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca por “pérdida de confianza”

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó este lunes la salida de la directora del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota–Petorca, Andrea Quiero, tras solicitar su renuncia no voluntaria, argumentando una “pérdida de confianza” vinculada a su desempeño en el cargo.

A través de una declaración pública, la autoridad sanitaria explicó que la decisión se fundamenta en “la evaluación de los resultados de gestión y la necesidad de fortalecer la conducción del sistema en un contexto que demanda respuestas urgentes”, subrayando la importancia de una coordinación eficaz en momentos críticos para la salud pública.

A la vez, enfatizaron que el objetivo es reforzar la gestión de los servicios de salud, asegurando que “en momentos decisivos para la salud pública chilena se requiere la mejor coordinación para responder a las necesidades de la población”, junto con reiterar que se mantendrá una supervisión constante del desempeño de las autoridades sanitarias.

Investigación por presuntas irregularidades

La salida de Andrea Quiero ocurre en paralelo a un sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República, tras detectar eventuales irregularidades en una atención médica realizada en el Hospital de Quilpué.

De acuerdo con los antecedentes, la exdirectora se sometió a una endoscopía en octubre de 2025 durante horario laboral, en una cita que no habría sido registrada en los sistemas formales del recinto. La coordinación del procedimiento se habría realizado mediante una llamada telefónica directa, sin seguir los canales habituales.

Dicho informe también señala que Quiero no figuraba en lista de espera para dicho examen, pese a que el hospital mantenía más de 900 pacientes pendientes, algunos desde hace varios años.

Además, se descartó que la atención haya sido catalogada como urgente, y no existirían antecedentes que respalden una priorización clínica.

Otro de los elementos observados es que el día en que se realizó el procedimiento, el centro asistencial no estaba efectuando ese tipo de prestaciones, debido a que el profesional encargado se encontraba con licencia médica.

En sus conclusiones preliminares, la Contraloría advirtió que los hechos podrían constituir una vulneración al principio de probidad administrativa, al existir indicios de un eventual uso indebido del cargo para acceder a un beneficio personal.

Por esta razón, se ordenó la apertura de sumarios tanto en el Hospital de Quilpué como en el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota–Petorca, con el fin de determinar responsabilidades administrativas y esclarecer las circunstancias en que se produjo la atención.