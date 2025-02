Saffirio apunta a Tohá y acusa que sus dichos sobre autoría de incendios forestales “estigmatizan” a la región

El gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, calificó de “irresponsabilidad” las declaraciones relacionadas a los incendios forestales de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que “es altamente probable en la zona que al menos una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales”.

En conversación con radio Cooperativa, Tohá afirmó que hay una investigación en torno a las responsabilidades en los inicios de los incendios que se han registrado durante los últimos días en la zona, y planteó: “¿Qué hay detrás de esa intencionalidad? Eso lo tiene que determinar la investigación, a veces la intencionalidad en esa zona en especial, está ligada a causas de disputas por tierra”.

Ante ello, el gobernador de la región expresó que “me parece que es una irresponsabilidad atribuir a determinados grupos o personas la autoría de los incendios forestales ocurridos entre el sábado y el domingo pasado”.

Saffirio añadió que “más grave me parece aun cuando se trata de investigaciones que están en curso porque de alguna forma ideologiza autorías que no corresponde, afecta eventuales acuerdos a que se pueda llegar por parte de la comisión por la Paz y el Entendimiento que tanto ha costado sacar y daña el esfuerzo que estamos haciendo en la región por desestigmatizar lo que aquí ocurre atribuyendo responsabilidades que no corresponden”.

Asimismo, realizó un llamado a la ministra del Interior a que si existen antecedentes, los haga llegar a Fiscalía. “Para acreditar con evidencia lo que ha sostenido, entonces como funcionaria pública tiene la obligación de dar cuenta de ello al Ministerio Público y en consecuencia a los tribunales de justicia”, expresó.

Saffirio apuntó que las palabras de la secretaria de Estado “estigmatizan” a la región y acusó que la situación fue utilizada con “fines electorales”.

“Y eso es tremendamente grave para nosotros. Por ello, creo representar al conjunto de la región al sostener que se debe ser más razonable y prudente cuando se hace declaraciones de esta naturaleza”, agregó.