    Nacional

    Grúas para retirar vehículos mal estacionados y aumento de carabineros: el plan de seguridad de Viña para el festival

    La Municipalidad de Viña del Mar junto a las policías y la producción del festival, elaboraron medidas preventivas que buscan otorgar seguridad al público y a los equipos que participarán del certamen viñamarino.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja

    La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto a autoridades regionales y policiales presentaron el plan de seguridad que se ejecutará en la ciudad costera a propósito la 65° edición del Festival de la Canción de Viña del Mar.

    En un punto de prensa, la jefa comunal explicó que durante los seis días que dure el certamen viñamarino (del 22 al 27 de febrero) habrá una dotación extra de carabineros para resguardar el interior y exterior de la Quinta Vergara.

    “La dotación extra que recibimos por verano, el sistema de patrullaje que tenemos con Carabineros y el despliegue de los más de 89 funcionarios de Seguridad Pública van a estar distribuidos para las tareas regulares de Viña del Mar”, sostuvo, asegurando que tanto los cerros como el borde costero y el centro no quedarán abandonados.

    Otra de las medidas que incluye el plan de seguridad tiene relación con el “conteo de personas”. Según explicó Ripamonti habrá “sistemas de conteo de todas las personas que entran y salen del parque Quinta Vergara, también coordinación extraordinaria con el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar que inspeccionarán todas las vías de evacuación”.

    En ese sentido, detalló que habrá “una serie de circuitos y anillos de seguridad con Carabineros, Policía de Investigaciones y Seguridad Pública, a lo que se suma la seguridad privada con decenas de personas y cámaras de televigilancia”.

    Para resguardar el orden al exterior del recinto se controlará el estacionamiento de vehículos. “Tenemos estacionamientos regulares en parte del estero Marga Marga y los privados bajo la plaza Sucre, y el funcionamiento del Metrotren”, puntualizó la alcaldesa.

    Ripamonti explicó que “en esta versión existirá un control especializado y van a existir grúas para retirar los vehículos mal estacionados".

    “Las consecuencias de eso es que vamos a tener 48 horas máximo los vehículos detenidos y las multas son desde 90 hasta cerca de 200 mil pesos. No queremos que la experiencia tremenda de este festival se vea opacada, por eso les pedimos que tengan esa consideración y que no piensen bajo ningún motivo estacionarse de manera inadecuada”, advirtió.

    Desde Carabineros, el jefe de la V Zona de Carabineros (s) general Juan Shaff, informó que habrá un “número considerable de funcionarios que no habíamos tenido en otros años”.

    Mientras que el jefe de la región policial Valparaíso de la PDI, prefecto inspector Guillermo Gálvez, precisó que la labor de la institución “es estar a cargo con todo lo que tiene que ver con migraciones tanto afuera como dentro de la Quinta Vergara; contaremos al interior con un stand y una carpa donde se van a recibir las denuncias y posible delitos que ocurran y en coordinación con el Ministerio Público se realizarán las diligencias respectivas.”

    Agregó que los “equipos de Microtráfico 0 (MCT 0) van a estar trabajando en los alrededores y en el recinto, con los guías caninos, así que hay una coordinación con el resto de las autoridades para que el Festival se desarrolle sin ninguna novedad”.

