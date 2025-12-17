Gustavo Gatica acusa “clima de impunidad” y dice esperar que investigaciones continúen en próximo gobierno

El diputado electo Gustavo Gatica, acusó un “clima de impunidad” en relación a los casos de violaciones a derechos humanos ocurridos en el contexto de protestas durante el llamado estallido social de octubre de 2019.

En el marco del cierre del juicio oral contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado de haber efectuado el disparo de la escopeta antidisturbios que lo dejó ciego, Gatica recalcó que este proceso no es contra la institución uniformada.

“Este juicio no es en contra de la institución de Carabineros. Pero los carabineros que se salten los protocolos tienen que ser juzgados. Quienes violan los derechos humanos tienen que ser juzgados. Y eso es lo que nosotros esperamos”, manifestó el futuro legislador en el Centro de Justicia la mañana de este miércoles.

Gatica afirmó que “existe en Chile un clima de impunidad. Amnistía Internacional ha hecho varias investigaciones sobre el estado de la justicia en Chile y han llegado a la conclusión de que cerca del 1% de las causas que se abrieron en el contexto del estallido social han llegado a término”.

“Yo espero que simbólicamente a través de este juicio también otras personas puedan sentir justicia. Gente que no pudo llevar a juicio, porque no existían pruebas de lo que había ocurrido, porque no existían cámaras y que lamentablemente sufrieron mucho durante el estallido social con esta violencia. Espero que a través de este juicio puedan sentir un poco de justicia. Y puedan alivianar un poco la carga de lo que ha significado este dolor”, planteó en diálogo con la prensa.

Respecto al futuro de las investigaciones en el gobierno de José Antonio Kast, Gatica dijo esperar “que se mantengan estos procesos”.

“La sensación de impunidad en Chile la tenemos hace mucho tiempo. De hecho a propósito de los crímenes que ocurrieron durante la dictadura. Se demoró mucho la justicia en actuar. Y espero de verdad que, por el bien de nuestra democracia, estos juicios lleguen a puerto, que se haga justicia. Le hace bien a nuestra democracia cuando el sistema judicial funciona”, recalcó.

En esa línea, el diputado electo hizo un llamado a que cuidar las instituciones.

“Quiero insistir en el punto de que este juicio no es contra carabineros. Yo entiendo que carabineros es una institución súper necesaria. Sobre todo hoy en día que estamos en una crisis de delincuencia. Necesitamos a Carabineros. Pero todos estos carabineros que se han saltado los protocolos, que no han actuado bien, tienen que ser juzgados, para, precisamente, cuidar las instituciones y cuidar nuestra democracia”, sostuvo.