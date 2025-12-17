SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gustavo Gatica acusa “clima de impunidad” y dice esperar que investigaciones continúen en próximo gobierno

    "Espero de verdad que, por el bien de nuestra democracia, estos juicios lleguen a puerto, que se haga justicia. Le hace bien a nuestra democracia cuando el sistema judicial funciona”, sostuvo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El diputado electo Gustavo Gatica, acusó un “clima de impunidad” en relación a los casos de violaciones a derechos humanos ocurridos en el contexto de protestas durante el llamado estallido social de octubre de 2019.

    En el marco del cierre del juicio oral contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado de haber efectuado el disparo de la escopeta antidisturbios que lo dejó ciego, Gatica recalcó que este proceso no es contra la institución uniformada.

    “Este juicio no es en contra de la institución de Carabineros. Pero los carabineros que se salten los protocolos tienen que ser juzgados. Quienes violan los derechos humanos tienen que ser juzgados. Y eso es lo que nosotros esperamos”, manifestó el futuro legislador en el Centro de Justicia la mañana de este miércoles.

    Gatica afirmó que “existe en Chile un clima de impunidad. Amnistía Internacional ha hecho varias investigaciones sobre el estado de la justicia en Chile y han llegado a la conclusión de que cerca del 1% de las causas que se abrieron en el contexto del estallido social han llegado a término”.

    “Yo espero que simbólicamente a través de este juicio también otras personas puedan sentir justicia. Gente que no pudo llevar a juicio, porque no existían pruebas de lo que había ocurrido, porque no existían cámaras y que lamentablemente sufrieron mucho durante el estallido social con esta violencia. Espero que a través de este juicio puedan sentir un poco de justicia. Y puedan alivianar un poco la carga de lo que ha significado este dolor”, planteó en diálogo con la prensa.

    Respecto al futuro de las investigaciones en el gobierno de José Antonio Kast, Gatica dijo esperar “que se mantengan estos procesos”.

    “La sensación de impunidad en Chile la tenemos hace mucho tiempo. De hecho a propósito de los crímenes que ocurrieron durante la dictadura. Se demoró mucho la justicia en actuar. Y espero de verdad que, por el bien de nuestra democracia, estos juicios lleguen a puerto, que se haga justicia. Le hace bien a nuestra democracia cuando el sistema judicial funciona”, recalcó.

    En esa línea, el diputado electo hizo un llamado a que cuidar las instituciones.

    “Quiero insistir en el punto de que este juicio no es contra carabineros. Yo entiendo que carabineros es una institución súper necesaria. Sobre todo hoy en día que estamos en una crisis de delincuencia. Necesitamos a Carabineros. Pero todos estos carabineros que se han saltado los protocolos, que no han actuado bien, tienen que ser juzgados, para, precisamente, cuidar las instituciones y cuidar nuestra democracia”, sostuvo.

    Más sobre:Gustavo GaticaClaudio CrespoDD.HH.18-OCrisis socialCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Lo más leído

    1.
    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    2.
    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    3.
    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    4.
    Exfiscal Gajardo, abogado de Gustavo Gatica: “Hay una constante en el señor Claudio Crespo de no respeto de las normas”

    Exfiscal Gajardo, abogado de Gustavo Gatica: “Hay una constante en el señor Claudio Crespo de no respeto de las normas”

    5.
    Licencia de conducir: Congreso aprueba ley Jacinta y proyecto queda listo para ser promulgado

    Licencia de conducir: Congreso aprueba ley Jacinta y proyecto queda listo para ser promulgado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
    Chile

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Juzgado declara inadmisible querella por injurias de Fidel Espinoza en contra del Daniel Manouchehri

    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones
    Negocios

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026
    El Deportivo

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026

    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel
    Cultura y entretención

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global
    Mundo

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Petro llama “dictador” a Maduro, pero rechaza que sea un “narcotraficante”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni