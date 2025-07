“Había muchas presiones para que bajáramos el estado de alerta”: Boric por masivo plan de evacuación ante posible tsunami

Si bien el anunciado tren de olas -tras el terremoto de 8,8 y posterior tsunami en Rusia- llegó a Chile, este no lo hizo con el impacto que se esperaba. Antes de eso durante todo el día se llevó a cabo un masivo plan de evacuación en nuestro país para prevenir los efectos, sin embargo, muchos cuestionaron la estrategia llevada a cabo por las autoridades nacionales.

Hoy el Presidente Gabriel Boric - antes de abordar la promulgación de la nueva Ley de Adopciones- se dio un tiempo para defender la decisión del gobierno ante la emergencia.

“Me gustaría referirme brevemente a lo que hemos vivido durante las últimas horas en Chile, a propósito de la alerta de tsunami, en todo el territorio nacional en Chile. Hemos aprendido de nuestra historia y tenemos una institucionalidad que funciona , quiero decirles que hemos estado en permanente coordinación con los organismos de emergencia monitoreando y definiendo los cursos de acción desde las 9 de la noche aproximadamente del día martes que fue el terremoto en Kamchatka hasta recién que se levantó la alerta de tsunami en las costas de nuestro país”, inició el mandatario.

El Mandatario añadió: “quiero agradecer a todas y todos quienes han evacuado forma tranquila ordenada siguiendo las instrucciones de las autoridades favoreciendo el trabajo de los equipos y cuidando a quienes los rodean en medio de este contexto preventivo”.

“Fue una labor muy difícil de coordinación pero la ciudadanía y las instituciones respondieron de manera impecable imagínense lo difícil que es trasladar hospitales, cárceles, colegios, familias entonces de verdad quiero valorar la cultura cívica de la ciudadanía y de las instituciones por cómo respondieron a esto”, agregó.

“ Sé que no ha sido fácil y quiero decirles que cuando había en particular ayer en la tarde muchas presiones de diferentes lugares para que bajáramos el estado de alerta con el ministro del interior Álvaro Elizalde tomamos la decisión de seguir rigurosamente las recomendaciones de los organismos técnicos y el SHOA y eso significaba no levantar las alertas”

El jefe de Estado sostuvo que “tuvimos olas de hasta 2,4 metros” y siguió defendiendo su decisión: “ yo tengo la convicción que más vale pecar de exceso de precaución en estos casos que después lamentar la muerte, la destrucción, de seres queridos o daños que son irreparables ”.

“Es también, insisto, aprender de nuestra propia historia. Felicito a carabineros, las fuerzas armadas, bomberos, PDI, instituciones, medios de comunicación también que jugaron un rol muy importante”, añadió.

“Saludos a la alcaldesa de Isla de Pascua también voy a ir a visitarla y en particular quiero destacar a Senapred, Alisa Cebrián su directora, a todos los delegados presidenciales, a todos los delegados regionales de Senapred porque hicieron una pega realmente impecable, al subsecretario del interior Víctor Ramos, también porque se hizo una pega muy bonita”, sentenció.