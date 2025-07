Habitantes de ex Colonia Dignidad proponen alternativas con miras a frenar expropiación diseñada por el gobierno

Luego de recibir el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que les reconoció su calidad de víctimas de una serie de vulneraciones, los habitantes de la ex Colonia Dignidad enviaron una nueva carta al Presidente Gabriel Boric con el objetivo de modificar los planes de expropiación diseñados por el Ejecutivo.

“Queremos expresarle que valoramos y agradecemos enormemente el trabajo del INDH en esta materia, ya que tras más de 60 años desde la creación de la entonces Colonia Dignidad, esta es la primera vez que un organismo estatal chileno se refiere y reconoce pública y formalmente las brutales vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante décadas, tanto en contra de víctimas de la dictadura como también en contra de quienes vivimos y crecimos en el régimen criminal de Paul Schäfer", se lee al inicio de la misiva de tres páginas y que suscribieron más de 73 habitantes de la hoy denominada Villa Baviera.

Sin embargo, y considerando que el pasado 7 de julio los ministros de Justicia, Vivienda y Bienes Nacionales estamparon sus firmas en el decreto de expropiación para iniciar la serie de trámites que se requieren para que dichos terrenos pasen a manos del Estado, los habitantes del lugar lanzaron una nueva arremetida en contra del gobierno.

“Nos enfrentamos con decepción, y nuevamente por la prensa, al anuncio de la firma del inicio del proceso de expropiación. Hasta la fecha, y a pesar de nuestros esfuerzos por mostrar nuestra realidad de sobrevivientes y víctimas a las autoridades, seguimos siendo invisibilizados e intencional y directamente excluidos del proceso que afecta nuestro hogar y el lugar que nos permite generar nuestro sustento", dice la carta.

Ante ello, y aunque también están analizando eventuales acciones judiciales, pidieron al gobierno atender tres propuestas que instaló el propio INDH. Una de ellas apunta a “crear una comisión dirigida a conocer las vulneraciones ocurridas en la ex Colonia Dignidad desde 1961, que incluya los casos de víctimas de los distintos grupos de personas afectadas”.

En segundo lugar, que “a través del Ministerio de Desarrollo Social se haga un diagnóstico de la situación de los actuales y antiguos habitantes de la ex Colonia Dignidad, para determinar posibles necesidades sociales que puedan ser atendidas por el Estado”.

Finalmente pidieron que “en el proceso de expropiación anunciado, así como el desarrollo del sitio de memoria de la ex Colonia Dignidad, contemple los principios de participación, transparencia y rendición de cuentas”.

Reuniones con Justicia

Por medio del mismo escrito, los habitantes hacen presente que, pese a que se había mandatado al Ministerio de Justicia para que los escuchara, esto no habría ocurrido como ellos esperaban.

“No nos oponemos a la creación de un sitio de memoria para las víctimas de la dictadura en la ex Colonia Dignidad, porque entendemos la necesidad de reparar a quienes ahí sufrieron represión política y a sus familias, pero aquello no puede ser a costa de despojar a una comunidad entera de víctimas de sus hogares, habiendo espacio y voluntad de compartir armónicamente y en proporción razonable este lugar”, manifestaron.

Pese a ello, insistieron en que confían en que la situación “se enmiende” y que las recomendaciones del informe sean recogidas.

“El informe del INDH nos refuerza el ímpetu y la seguridad de seguir esforzándonos por crear puentes de acercamiento con el gobierno y no perder las esperanzas, pero con cada noticia se sigue evidenciando nuestra exclusión. Nos encantaría tener la oportunidad de compartir con usted nuestras historias y nuestra visión sobre el respeto de los derechos humanos”, indicaron.

Luego agregaron: “Estamos seguros que con alguien como usted se puede conversar, se pueden compartir visiones de forma respetuosa y confiamos plenamente en su convicción del respeto de los DD.HH. en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia”.

Avance en la expropiación

Pese a los planteamientos de los excolonos, el proceso de expropiación ha seguido su curso bajo la coordinación de los ministerios de Bienes Nacionales, Justicia y Vivienda.

Desde el gobierno aseguran que ya se ha definido el total de hectáreas afectadas -117 en total-, así como las zonas específicas que serán expropiadas para su posterior traspaso al Fisco. Sin embargo, aún no se ha determinado el monto por el cual se comprarán las tierras a las comunidades que actualmente habitan el lugar, ya que dicho valor dependerá del estudio que se realizará sobre los terrenos.

Hasta ahora, en el Ejecutivo descartan la posibilidad de fijar compensaciones paralelas al pago de los predios, señalando que en procesos similares lo justo ha sido cancelar sólo el valor real de los lugares.

“Este proceso se produce tras escuchar y dar cauce a una demanda histórica de las agrupaciones de derechos humanos, y marca un compromiso histórico del Estado de Chile con la memoria y el respeto de los derechos humanos”, comentaron desde Bienes Nacionales.

En esa línea, se proyecta que la ex Colonia Dignidad se convierta en un sitio de memoria, con participación activa de organizaciones de derechos humanos. “Esperamos trabajar codo a codo con las agrupaciones vinculadas a este centro de horror y tortura para imaginar las características que tendrá este sitio, cuya administración contempla la participación de dichas entidades”, complementaron desde la cartera que lidera el ministro Francisco Figueroa (FA).