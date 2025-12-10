Hallan dos cuerpos en sector rural de Cabrero: presentan lesiones de arma blanca

Personal de la Brigada de Homicidios (BH) PDI se trasladó la noche de este martes al sector El Progreso de la comuna de Cabrero, en la Región del Biobío, luego de que dos cuerpos con lesiones de arma blanca fueran hallados en un sector rural.

Según información preliminar, se trata de dos hombres jóvenes, cuyos cuerpos habrían sido dejados por desconocidos en el lugar.

Hasta el lugar se trasladó inicialmente personal de Carabineros, pero desde el Ministerio Público se instruyó el trabajo de la unidad especializada de la PDI.

Los detectives trabajan en el sitio para levantar evidencias que permitan esclarecer el hecho.