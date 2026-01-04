Hay un herido a bala: cuatro detenidos tras persecución de automóvil con encargo por robo en Lo Espejo

Carabineros persiguió a un vehículo con encargo por robo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y en Lo Espejo, y que culminó con la detención de cuatro personas y con uno de ellos herido.

El operativo comenzó cuando carabineros de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda visualizaron a un vehículo con encargo de robo en calle Departamental, al que realizaron un seguimiento controlado hasta la comuna de lo Espejo.

Allí otros efectivos policiales se acercaron a fiscalizar al automóvil en la intersección de Clotario Blest con calle Lincoln. En ese momento el piloto habría intentado atropellar al carabinero y uno de los acompañantes le habría apuntado con un arma de fuego.

El uniformado haciendo uso de su armamento, hirió a uno de los sujetos. Luego, el resto de los ocupantes se dieron a la fuga, abandonando el vehículo en el lugar y huyendo en distintas direcciones.

Los uniformados continuaron con una persecución a pie, en la que finalmente se logró la detención de la totalidad de los ocupantes del vehículo .

Según el teniente coronel Marcelino Espinoza de Carabineros, “los cuatro detenidos tienen antecedentes penales pero sin registrar causas vigentes”. También informó que el sujeto que resultó herido fue atendido por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y trasladado al Hospital Barros Luco.

El resto de los detenidos se encuentran en la 51° Comisaría, en donde se inició el procedimiento.