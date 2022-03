Hijo de matrimonio Luchsinger Mackay ante beneficios de salida carcelaria para los condenados por crimen de sus padres: “Genera una sensación de impunidad inaceptable”

“Si uno hubiese sabido que una condena de 18 años se iba a traducir en tres años con este Sistema Procesal Penal, la verdad es que no hubiésemos participado tanto en el juicio, porque esto genera una sensación de impunidad inaceptable”.

Así respondió Jorge Luchsinger, hijo de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, por el beneficio de salida carcelaria que tendrán los comuneros mapuche condenados como autores del homicidio de sus padres.

Los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, condenados a 18 años de presidio por el crimen del matrimonio ocurrido en enero de 2013 recibirán los beneficios de salida dominical y salida trimestral, según una decisión de Gendarmería.

Frente a ello Jorge Luchsinger opinó que “lamentablemente esto parece como una tarjeta de crédito que tienen algunos delincuentes para salir con estas cosas”.

“No solamente en el caso nuestro, en el caso de los delitos que ocurren en la región sino a lo largo del país. Ya estamos viendo detenciones ciudadanas, ajusticiamientos ciudadanos, por este nivel de delincuencia e impunidad que se genera”, sostuvo el hijo mayor del matrimonio de Vilcún que fue quemado al interior de su hogar.

En junio de 2018 los comuneros fueron condenados por el crimen.

Los primos Tralcal habían solicitado en varias oportunidades los beneficios sin obtener una respuesta positiva, razón por la cual recurrieron a una huelga de hambre líquida desde el 2 de marzo como medida de presión, la que fue levantada.

En relación a las trabas que hubo para otorgarles el beneficio para lo cual se les abonó al tiempo de condena de 18 años, periodos de prisión preventiva correspondientes a otras causas, su abogado Sebastián Saavedra explicó que “evidentemente lo que aquí ha ocurrido es la aplicación y respeto al reglamento de Gendarmería”.

“El gobierno anterior había optado por una posición política de desfavorecer y entrabar los beneficios que ambos primos podrían haber accedido hace bastante tiempo. Lo que hizo, ante la imposibilidad de seguir negándoles los derechos, es precisamente dejar de contestar y lo que ocurrió en esta oportunidad precisamente es que Gendarmería ha debido aplicar el reglamento y así lo ha dispuesto en su misma comunicación”, aseguró Saavedra.

“No es el gobierno el que entrega beneficios”

La salida dominical se producirá el próximo domingo 27 de marzo y las comunidades cercanas a la familia Tralcal han señalado que van a estar en estado de movilización a la espera del cumplimiento del beneficio carcelario.

Karina Riquelme, abogada de José Tralcal, explicó que su defendido cumple su pena en el Centro de Educación y Trabajo de Victoria, un recinto semiabierto bajo supervisión de Gendarmería en el que su conducta es “muy buena”.

Riquelme explicó que en octubre del año pasado José Tralcal había cumplido con los requisitos para acceder a los beneficios y se hizo la solicitud correspondiente sin obtener respuesta, por lo que en diciembre hicieron una presentación de cautela de garantías ante el Juzgado de Temuco.

La abogada precisó que ante la acogida del juzgado a su solicitud, hasta el 2 de marzo no hubo respuesta. “Por eso autónomamente y en una decisión extrema los condenados y su familia deciden protestar a través de una huelga de hambre”, acotó la profesional.

“Lo resuelto por el Consejo Técnico de el CET de Victoria no tiene nada de extraordinario. No es el gobierno el que entrega beneficios como dice la prensa. Acá la institución, Gendarmería, está cumpliendo la ley, ley que debieron cumplir hace muchos meses y no esperar una huelga”, sostuvo, agregando que todo eso se dio “luego de la realización de un informe psicosocial de parte de Gendarmería y que recomienda dada la buena conducta y el cumplimiento de la pena sin ningún tipo de falta la posibilidad de continuar con la reinserción social que es en definitiva la finalidad de la pena”.