Hombre queda en prisión preventiva tras ser acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja en Alto Hospicio

La Fiscalía de Alto Hospicio formalizó a un hombre que habría amenazado, secuestrado y lesionado a su ex pareja. Este domingo se decretó su prisión preventiva, al considerarlo un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad.

El fiscal Francisco Almazán explicó que los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado, en la Región de Tarapacá, en donde la víctima se dirigía a su casa a bordo de su vehículo.

En un instante fue interceptada por el imputado quien la retuvo al interior del auto, obligándola a conducir hasta un sitio eriazo. Durante el trayecto la golpeó en la cabeza, la amenazó de muerte y en el lugar la intentó atropellar.

La víctima logró escapar y solicitar ayuda. Más tarde el vehículo fue encontrado abandonado cerca del domicilio del imputado y sin algunas de las pertenencias que se encontraban al interior, por tanto también se imputa el delito de hurto .

El fiscal Almazán además contó que posterior a estos hechos, el sujeto le mandó un mensaje de audio a su ex pareja amenazándola con “hacerla desaparecer”.

El hombre fue detenido este sábado por Carabineros y, según el persecutor, además tenía otra causa por amenazas contra la víctima en 2024.

El tribunal, junto con determinar la medida cautelar, fijó un plazo de 90 días para la investigación del Ministerio Público.