Homicidio en el centro de Santiago: encuentran a hombre muerto con un disparo en la cabeza en plena vía pública

Un homicidio tuvo lugar durante la madrugada de este domingo en la comuna de Santiago, luego de que se recibiera un llamado alertando sobre la presencia de una persona fallecida en la vía pública.

Tras el aviso de hallazgo del cadáver, ubicado en el sector de Paseo Puente, personal de Carabineros concurrió al lugar para resguardar el sitio del suceso y realizar las primeras diligencias.

De acuerdo con lo informado por el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Alfredo Cerri, la víctima corresponde a una persona de nacionalidad extranjera cuya identidad aún no ha podido ser establecida.

En ese sentido, el persecutor detalló que e l cuerpo presenta un disparo en la cabeza , indicando que “por lo que se ve en el sitio del suceso debería haber muerto en el mismo lugar”.

Asimismo, el fiscal detalló que los equipos investigativos se encuentran empadronando testigos, recopilando registros de cámaras de seguridad del sector y desarrollando diversas diligencias en el sitio del suceso, con el objetivo de establecer cómo ocurrió el crimen y la identidad de la víctima.