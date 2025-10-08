Homicidio en Lo Prado: hombre muere tras ser baleado en un paradero

Un homicidio se produjo durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Lo prado, leugo de que un hombre fuera baleado en horas de la madrugada en un paradero.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 3:00 de la madrugada en el paradero ubicado en Corona Sueca con Tupungato.

Según detalló el capitán José Cárdenas, de la 44° Comisaría de Lo Prado, luego de un llamado denunciando una persona tendida en la vía pública, “personal policial acude de forma inmediata al lugar y constata la situación. En el lugar, efectivamente, se encontraba una persona de sexo masculino, adulta, sin vida”.

De acuerdo a lo que agregó, “al efectuar un recorrido por el sector, se logra evidenciar que había evidencia balística”.

Por el momento se desconoce como es que se habrían originado los hechos, así como la identidad de los responsables.

“El personal policial aún se encuentra empadronando testigos. Los equipos especializados se encuentran trabajando y eso va a ser lo que arroje el resultado de la investigación”, agregó.