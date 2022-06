Ignacio Sánchez, rector de la UC, por nueva Constitución: “Me parece que el texto no se condice con lo que se va a apoyar y queda todo un poco en la incertidumbre”

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, abordó durante una entrevista televisiva aspectos del borrador de la propuesta de nueva Constitución que le generan preocupación. Entre ellas, nombró el tema del aborto y también la falta de apoyo explícito del Estado ante proyectos educativos subvencionados y también para universidades no estatales.

En conversación en Influyentes, de CNN Chile, aseguró que hay aspectos del borrador que, en primera instancia lo harían inclinarse por el rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

“Me preocupan dos cosas (...) primero que no aparece explícito que los particulares pueden iniciar proyectos subvencionados por el Estado y que el Estado va a apoyar esos proyectos (...) el segundo aspecto es la educación superior. Si se ve lo que aparece ahí, solamente orientado al Estado, a las universidades estatales. Hoy las universidades no estatales que son tradicionales y de calidad pública, representamos más del 50 % de la generación de conocimiento”, detalló Sánchez.

Seguido de eso, reclamó respecto al texto borrador: “¿Vamos a esperar, de nuevo, que el legislador regule eso? Y si el legislador lo va a regular, ¿por qué no explicitarlo como se explicita en las Constituciones de los últimos 100 años? (...) me parece que el texto no se condice con lo que se dice que se va a apoyar y queda todo un poco en la incertidumbre”.

Otro de los aspectos que preocupan al médico, es la libertad que concede el borrador en cuanto al aborto, aunque se ha explicitado que será el Poder Legislativo que tendrá la última potestad en la materia.

“Era mi deber manifestar mi gran preocupación -que no lo hice hace un mes o tres semanas- sino también, hace seis o ocho meses cuando se comenzó a hablar del aborto. Para mí que se legisle un aborto libre sin ningún marco, sin explicitar la objeción de conciencia, yo lo digo francamente, para mí me impide aprobar un texto así, por ese motivo por mi postura de la defensa de la vida desde la concepción”, explicó el rector de la UC.

“¿Por qué no poner el tema de la objeción de conciencia?”, se preguntó el académico, comparando que algunos otros artículos sí consideran un detalle mayor.

A su juicio, en la Convención Constitucional, han faltado instancias de diálogo que permitan mayor acuerdo. “En la Convención creo que nos ha faltado esa escucha, ese diálogo interno y también con la sociedad. Y en el aspecto de la educación hay varios aspectos que son preocupantes según lo que nos están planteando”, manifestó Sánchez.

Además, se refirió a su postura respecto al plebiscito de salida de septiembre próximo: “Lo primero es que aclarar, que más que decidirme por el rechazo, yo dije exactamente que hay al menos dos aspectos que para mí como persona y como rector de universidad, que si estos no se cambian, sería imposible para mí aprobar esta Constitución”, los que se enmarcan en educación y aborto, sin embargo, manifestó que conociendo el texto definitivo tras su paso por la Comisión de Armonización, tomará la decisión final.