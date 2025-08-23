SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Implementan en Renca sistema de seguimiento telefónico con IA que monitorea necesidades de atención de salud en la comuna

El sistema tendría como principal foco la vigilancia de la situación de personas postradas y pacientes con enfermedades crónicas. Detallan que este seguimiento cooperaría con la reducción de las listas de espera.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Implementan en Renca sistema de seguimiento telefónico con IA que monitorea necesidades de atención de salud

En el contexto de la problemática a nivel país con las listas de espera, el municipio de Renca detalló este jueves la implementación de un sistema de seguimiento telefónico operado con Inteligencia Artificial, que permitiría "monitorear de forma proactiva a personas postradas y pacientes con enfermedades crónicas“, detallan.

Desde el municipio explican que el nuevo servicio "contacta cada 15 días a los cuidadores de pacientes postrados y una vez al mes a personas con enfermedades cardiovasculares o crónicas, entregando un seguimiento constante y preventivo a través de un cuestionario de preguntas“.

La iniciativa estaría operando en su fase inicial desde junio de este año. En detalle, la comuna tendría un total de 622 pacientes postrados o que requieren tratamientos contra el dolor, además de un total de 15,761 pacientes crónicos.

Municipio de Renca

Durante los dos meses que ha operado el programa, se han realizado más de 7.600 llamados automatizados, contactado a 3.000 usuarios y generado 400 alertas atendidas por personal de salud.

“Somos la primera comuna del país en implementar un modelo de este tipo, y esperamos que inspire a otras a fortalecer sus redes de salud con herramientas tecnológicas al servicio de las personas”, afirmó el alcalde Claudio Castro.

Por su parte, la doctora Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico indicó: “Esta iniciativa que permite desde la tecnología y la IA hacer una acompañamiento de pacientes crónicos y postrados con la idea de detectar alertas, es una manera de mejorar la llegada, de anticiparse para compensar a los pacientes crónicos y evitar hospitalizaciones. Cuando uno fortalece la atención primaria evita descompensaciones y la entrada de pacientes a listas de espera, así que como Colegio Médico nosotros creemos que esta iniciativa es importante de mirar y acompañar, porque si Renca lo pudo implementar otras comunas también lo pueden hacer”.

Municipio de Renca

Desde el municipio también detallan que la iniciativa ha significado un ahorro de recursos. Mencionan que mantener anualmente a 4 o 5 operadoras de salud atendiendo diariamente saldría alrededor de 45 millones de pesos, mientras que este sistema sólo costaría unos 20 millones de pesos.

Lee también:

Más sobre:RencaRegión MetropolitanaListas de esperaInteligencia artificialSaludClaudio CastroAnamaría Arriagada

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reportan avalancha en centro de esquí La Parva, Lo Barnechea

Diputados destacan recaptura de reos fugados en Valparaíso y exigen reforzar medidas de seguridad

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto al fuego avalada por Hamas

Militantes del PNL emplazan a Kaiser por candidaturas vinculadas al “octubrismo”

Reos que se fugaron de penal de Valparaíso serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Santiago

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Reportan avalancha en centro de esquí La Parva, Lo Barnechea
Chile

Reportan avalancha en centro de esquí La Parva, Lo Barnechea

Diputados destacan recaptura de reos fugados en Valparaíso y exigen reforzar medidas de seguridad

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”
Negocios

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

¿El fin del activismo corporativo?

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Pese a lograr un récord histórico: los penales evitan el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita
El Deportivo

Pese a lograr un récord histórico: los penales evitan el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

El primer golpe para Guardiola: el Tottenham brilla en Etihad para vencer al Manchester City

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros
Mundo

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto al fuego avalada por Hamas

Rechazan la libertad condicional para los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en 1989

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo