Incendio afecta a la Iglesia Las Carmelitas en el centro de Viña del Mar

Un incendio estructural se encuentra afectando las dependencias de la Iglesia Las Carmelitas, ubicada en pleno centro de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

El siniestro se desarrolla en la calle Libertad, entre 4 y 5 Norte, donde personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad se encuentra desplegado intentando controlar las llamas y evitar que se propague a edificios vecinos.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, y se desconocen las causas que originaron el fuego. Las autoridades locales mantienen acordonada la zona mientras continúan los trabajos de emergencia.

Información en desarrollo.