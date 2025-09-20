Incendio afecta a la Iglesia Las Carmelitas en el centro de Viña del Mar
Bomberos de la ciudad trabajan en la contención del siniestro que se registra en Libertad, entre 4 y 5 Norte.
Un incendio estructural se encuentra afectando las dependencias de la Iglesia Las Carmelitas, ubicada en pleno centro de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.
El siniestro se desarrolla en la calle Libertad, entre 4 y 5 Norte, donde personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad se encuentra desplegado intentando controlar las llamas y evitar que se propague a edificios vecinos.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, y se desconocen las causas que originaron el fuego. Las autoridades locales mantienen acordonada la zona mientras continúan los trabajos de emergencia.
Información en desarrollo.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.