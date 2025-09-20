“Yo jamás vi el ladrillo”: Familiar de sujeto detenido por agresión a carabinero en Las Condes da otra versión del caso
El sujeto será formalizado el próximo lunes luego que el pasado viernes el tribunal acordara ampliar su detención a solicitud de la Fiscalía.
El jueves, un sujeto resultó detenido en Las Condes imputado por haber agredido con un ladrillo al sargento 2° de Carabineros, Gabriel Hernández, quien habría intentando fiscalizarlo cerca del Parque Padre Hurtado. Sin embargo, una familiar del hombre habría dado una versión diferente del caso.
“Ellos están diciendo que no, que fue un ladrillo. Yo jamás vi el ladrillo. Nunca lo vi, nadie lo vio”, señaló María del Carmen, prima del detenido, en conversación con Meganoticias.
“Lo que le tiraron fue un confort. Mi hijo tiró el confort de allá arriba al carabinero para que se dejara (...) No fue un ladrillo”, precisó al respecto.
“Él (el carabinero) tenía la esta (la pistola) aquí y estaba llena de sangre. Llena, llena de sangre. Entonces yo digo cómo estaba llena de sangre la pistola si la tenía acá. Entonces tiene que haber sido que se le disparó o que estemos todos ciegos para no haber visto el adoquín que le pegó en la cabeza”, detalló.
Ampliaron su detención para el lunes
Durante la jornada del jueves se desarrolló la audiencia de formalización del imputado. Sin embargo, la Fiscalía solicitó al tribunal ampliar su detención hasta el lunes, lo que fue aceptado.
Al respecto, el fiscal Fernando Ceballos, de la Fiscalía de Flagrancia, indicó que la evolución de las heridas sufridas por el sargento 2° Gabriel Hernández podrían “repercutir en el grado de desarrollo del delito”.
Mientras tanto, durante las últimas horas la condición del sargento Hernández ha evolucionado positivamente. Habría salido de la extrema gravedad tras haber pasado en el Hospital de Dipreca por una compleja cirugía craneal.
Durante el desarrollo de la Parada Militar, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, habría enfatizado que las siguientes 72 horas serían vitales para la eventual recuperación del sargento.
El hecho habría sido condenado desde el gobierno, el que estaría considerando presentar una querella por el ataque. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, habría señalado el viernes que “es probable que nosotros ejerzamos acciones como los hemos hecho en otros casos cuando se afectan de este modo a funcionarios policiales”.
