Nacional

Amplían detención de sujeto que hirió de gravedad a un carabinero en Las Condes

Le habría lanzado un ladrillo en su cabeza al sargento 2° de Carabineros Gabriel Hernández tras resistirse a una fiscalización cerca del parque Padre Hurtado.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos
Carabineros de Chile

Este viernes se amplió la detención del sujeto acusado de agredir y dejar herido de gravedad al sargento 2° de Carabineros Gabriel Hernández tras lanzarle un ladrillo en su cabeza.

Desde el Ministerio Público solicitaron al tribunal ampliar el arresto, lo cual fue concedido.

Al respecto, el fiscal Fernando Ceballos, de la Fiscalía de Flagrancia, indicó que la ampliación de la detención será hasta el lunes y que la evolución de las heridas sufridas por el sargento Hernández podrían “repercutir en el grado de desarrollo del delito”.

Y es que, según contó el persecutor, “la víctima fue agredida brutalmente con un objeto contundente y actualmente se encuentra con un pronóstico reservado y en riesgo vital”.

“Esperamos que la víctima salga de su estado de gravedad actual”, añadió, al mismo tiempo que evitó adelantar las eventuales medidas cautelares que se solicitarán en contra del imputado.

El ataque contra el sargento Hernández se habría producido luego que este fiscalizara a un grupo de individuos tomando alcohol en la vía pública, en las cercanías del parque Padre Hurtado, en Las Condes.

Fue en ese contexto cuando uno de ellos se resistió al control y se habría dirigido a un domicilio, desde donde tomó un adoquín que habría lanzado a la cabeza del funcionario policial. El sujeto fue detenido por el acompañante del carabinero herido.

El hecho fue condenado tanto desde la institución como desde el gobierno.

“Salimos a recorrer las calles para darle tranquilidad a la gente y la reacción no puede ser esa. Eso indigna y molesta”, señaló durante la noche del jueves el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

En tanto, el ministro de Seguridad Luis Cordero habría comentado que se trataría de “una acción homicida porque tenía un propósito deliberado de causar daño al sargento Hernández”.

Posterior a la Parada Militar, Cordero habría detallado que estarían evaluando presentar una querella por el ataque. “Estamos llevando a cabo la investigación, es probable que nosotros ejerzamos acciones como los hemos hecho en otros casos cuando se afectan de este modo a funcionarios policiales”, explicó.

Mientras tanto, el estado de salud del sargento Hernández ha ido evolucionando positivamente tras haber sido atendido durante el último día en el Hospital de Dipreca y haber pasado por una operación muy compleja. Araya señaló tras la Parada Militar que las siguientes 72 horas al interior de la UCI serán fundamentales para su posible recuperación.

