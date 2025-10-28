SUSCRÍBETE
Nacional

Incendio en departamento de piso 12 genera evacuación de 200 residentes en edificio de Santiago Centro

Bomberos indaga el origen de las llamas que afectaron a la construcción emplazada en Portugal con Santa Victoria. Se informó que en el lugar fue encontrada una persona fallecida, la que, sin embargo, perdió la vida producto de una enfermedad terminal antes del inicio del siniestro.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

Un incendio afecta esta madrugada a un un edificio residencial de 14 pisos emplazado en la intersección de Portugal con Santa Victoria, en el centro de Santiago.

Las llamas comenzaron -por razones que se investigan- en un departamento ubicado en el piso 12 y, producto de la emergencia, debió ser evacuada la construcción en su totalidad. Cerca de 200 personas tuvieron que salir de sus hogares.

Hasta el lugar arribaron cerca de 80 voluntarios de nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes combatieron el fuego con 15 vehículos.

Al mando de las operaciones se encuentra el 4° Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes.

Pasada la 1.20 de la madrugada del martes, el comandante Yévenes señaló que “en este momento estamos en las labores finales de ventilación del departamento (afectado) y creo que en media hora más podríamos liberar el edificio para que los vecinos puedan ingresar a sus domicilios”.

Agregó que producto de las llamas no hay personas lesionadas.

En tanto, el teniente Fabían Reyes, de la Prefectura Santiago Central de Carabineros indicó que en el lugar fue encontrada una persona fallecida, la que, sin embargo, no perdió la vida producto de las llamas

“Informar el lamentable fallecimiento de una persona adulta, el cual se encontraba con un cáncer terminal, cuyo fallecimiento no fue producto del incendio”, sostuvo.

Trascendió que a la llegada de Bomberos, el conserje del edificio informó la presencia de una persona inconsciente en el piso 7. Los voluntarios y personal del SAMU le realizaron maniobras de reanimación sin resultados positivos.

