Incendio en Las Compuertas, Colina, fue extinguido: sector mantiene cierre preventivo

Carabineros de Chile en conjunto con Seguridad Pública de la Municipalidad de Colina, informaron que el incendio forestal IF 297 – Las Compuertas, registrado en el sector del río Colina, se encuentra extinguido, tras un amplio despliegue de equipos de emergencia y coordinación interinstitucional.

Según detalló la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, el siniestro afectó un total de 52 hectáreas . No obstante, el camino hacia Las Compuertas permanece cerrado como medida preventiva para resguardar a la comunidad y evitar nuevos riesgos. El municipio mantiene rondas y patrullajes preventivos, tanto de personal municipal como de Carabineros, para impedir ingresos no autorizados.

Valenzuela explicó que todos los accesos al río corresponden a propiedades privadas, pero que el municipio ha coordinado con los dueños para asegurar el cierre temporal del sector.

Incendio en Las Compuertas se encuentra extinguido: sector mantiene cierre preventivo

La autoridad también advirtió sobre conductas irresponsables detectadas en el lugar, como la presencia de carpas, botellas y acumulación de basura, que evidencian una falta de conciencia medioambiental. “Las personas pueden querer compartir en familia o capear las altas temperaturas, pero hacerlo de esta forma genera un daño que no podemos seguir permitiendo”, indicó.

El municipio agradeció el trabajo de la Coporación Nacional Forestal (Conaf), la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD), Seguridad Municipal y Carabineros, destacando también la colaboración de Anglo American, que permitió mantener la conectividad del sector durante la emergencia.

Finalmente, se reiteró el llamado a la comunidad a denunciar conductas de riesgo: fogatas al 133 de Carabineros o 1468 de Seguridad Pública, y ante humo o indicios de incendio al 130 de Conaf .

Respecto al origen del incendio y la posible participación de fuegos artificiales, la investigación continúa en desarrollo y cualquier antecedente será informado oportunamente por las autoridades competentes.