Conaf reporta incendios forestales en combate en tres regiones

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que se mantienen en combate tres incendios forestales en distintas regiones del sur de Chile.

En la Región de Ñuble, el incendio denominado Paso Alejo 2, en la comuna de Coihueco, registra aproximadamente 16,73 hectáreas afectadas, según estimaciones preliminares.

Para la presente jornada se espera que la temperatura ronde una máxima de alrededor de 30 °C, mientras que el siniestro continúa bajo monitoreo permanente,

Por otro lado, el foco Piedras Blancas, en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía, ha consumido alrededor de 1,5 hectáreas, y la temperatura debería alcanzar los 31 °C.

Finalmente, en la Región de Los Lagos, el incendio Los Riscos, en la comuna de Purranque, presenta una superficie afectada de cerca de 2,5 hectáreas. Allí, para este domingo, se espera una máxima de 34 °C.

Equipos de brigadistas forestales y unidades de emergencia continúan desplegados en terreno para controlar las llamas y evitar daños mayores, especialmente en sectores con cercanía a zonas pobladas o infraestructuras

Cabe señalar que autoridades de Conaf y Senapred han advertido que factores como altas temperaturas, vientos y baja humedad relativa del combustible vegetal constituyen un escenario propicio para la propagación de incendios forestales, por lo que han reforzado llamados a la prevención y al respeto de medidas de seguridad.