Incendios en Ñuble: Montero afirma que la noche estuvo “un poco más tranquila” y advierte que se vienen días complejos

Los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío no dan tregua, y pese a que las autoridades han afirmado que los focos se encuentran “controlados”, las condiciones climáticas prevén una compleja jornada de combate.

Previo al primer Cogrid nacional del día, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que las condiciones meteorológicas durante la noche contribuyeron a controlar algunos focos, aunque remarcó que las altas temperaturas continúan.

En esa línea, el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, quien se encuentra ejerciendo como enlace en la Región de Ñuble junto a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, advirtió que la “situación sigue siendo muy compleja”.

En diálogo con radio Duna, Montero señaló que la noche del domingo se esperaba que fuese “muy compleja” en términos de evacuaciones, sin embargo, aseguró que “por suerte la previsión que teníamos fue un poco más leve de lo que estaba proyectado”.

“Las evacuaciones fueron más reducidas y la información que manejo hasta ahora es que tuvimos una noche un poco más tranquila”, sostuvo.

No obstante, el subsecretario aseguró que “se nos vienen dos días que son muy complejos. Ya estamos en 17, 18 grados acá, antes de las 12.00 van a haber 30 grados, y solo acá en Chillán vamos a tener máximas de 36, 37 grados”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que “la situación sigue siendo muy compleja. Vamos a tener situaciones de viento en la tarde, lo que lo hace más desafiante, pero estamos con todos los medios desplegados", sostuvo.

Respecto a la controversia que generó el anuncio del Presidente Gabriel Boric al decretar estado de catástrofe y el momento en que la Contraloría tomó razón de aquello, el subsecretario afirmó que los militares han estado “desplegados durante todo este proceso”.

“El sábado los militares estaban en la calle, estaban ayudando en las evacuaciones y estaban participando, tanto así que en Biobío tuvimos evacuaciones hasta por el mar”, indicó.

Montero remarcó que, en virtud de su experiencia, “diría que el procedimiento desde la decisión, firma y toma de razón fue bastante expedito ”.

“Sin perjuicio de eso, no quedamos en ningún momento sin militares desplegados, solo que con atribuciones distintas de acuerdo a lo que establece la ley”, aseveró.