Incendios forestales afectan a la Región Metropolitana: uno es en Las Condes, cerca del estadio Claro Arena de la UC
El otro siniestro afecta un costado del Parque Quebrada de Macul en la comuna de La Florida.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó del desarrollo de un incendio forestal en la comuna de Las Condes, en San Carlos de Apoquindo y Camino las Flores.
Desde la entidad, denominaron como incendio Plaza Sur la superficie preliminar afectada es de dos hectáreas y los recursos desplegados son cuatro brigadas, dos técnicos, dos aviones cisterna, dos helicópteros, un camión cisterna, una máquina pesada, un avión de observación, un avión de coordinación y Bomberos.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Santiago respondió con voluntarios y máquinas de 14 Compañías ante tercera alarma de incendio forestal en San Carlos de Apoquindo y Camino las Flores, en la comuna de Las Condes.
El siniestro está cercano al estadio Claro Arena, desde el recinto aclararon que no han pedido la evacuación del sector. El club deportivo Universidad Católica informó que un foco está ubicado en el sector suroriente del acceso a Parque Cordillera.
“De acuerdo con la información entregada por Parque Cordillera, no hay personas en los senderos del parque en este momento. Seguiremos informando oportunamente ante cualquier novedad”, expresaron desde la UC.
Junto con ello, desde Transporte Informa, indicaron que Bomberos realiza un procedimiento en calle María Angélica con Las Araucarias. Esto por un incendio forestal que afecta un costado del Parque Quebrada de Macul.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.