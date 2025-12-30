SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendios forestales no dan respiro: bombero fallece en Litueche y llamas acecharon el estadio Claro Arena en Las Condes

    Las autoridades confirmaron la muerte del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, región de O’Higgins. Presidente Boric declaró duelo oficial en la región. Las llamas consumieron más de 600 hectáreas sólo durante la jornada del lunes.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Roberto Martínez
    Incendio forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Un bombero muerto, diez incendios en combate, 11 controlados y 18 extinguidos marcaron la jornada de siniestros forestales de este lunes, según informaron la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

    Las autoridades confirmaron el fallecimiento del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, región de O’Higgins, mientras participaba en el combate de un incendio forestal que afectaba a la zona. Se trata de Luis Antonio Becerra Pino, quien se encontraba en plena labor operativa al momento de sufrir una complicación de salud.

    La información fue ratificada por la propia institución bomberil, que comunicó el deceso del voluntario, generando conmoción tanto al interior del Cuerpo de Bomberos como en la comunidad local, donde Becerra Pino era ampliamente conocido por su trayectoria y liderazgo.

    Becerra Pino estaba a cargo de las labores de combate del siniestro que se registra desde aproximadamente las 14 horas de este lunes en el sector de Santa Mónica, que ha afectado una superficie aproximada de 50 hectáreas de vegetación, según Conaf.

    Tras conocerse la muerte del comandante, el Presidente de la República, Gabriel Boric, decretó duelo oficial en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins para este martes 30 de diciembre. “Mis condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de labores de Luis Antonio Becerra Pino, comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, lamentablemente fallecido en acto de servicio, tras el incendio que afecta a la comuna”, escribió en X.

    El presidente electo José Antonio Kast también se manifestó en la red social: “Otra trágica pérdida para Bomberos de Chile en medio de días complejos en el combate a los incendios forestales en nuestro país. Un fuerte abrazo a la familia del Comandante Becerra, sus compañeros y amigos”.

    Superficie afectada

    Los incendios se la jornada se traducen en más de 600 hectáreas afectadas, con más del 50% ubicadas en la región de O’Higgins.

    Conaf informó durante el día que tres incendios se mantuvieron bajo alerta roja comunal: Litueche, en O’Higgins; Peñaflor, en la región Metropolitana; y Chile Chico, en Aysén.

    Las llamas también obligaron a utilizar el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en la región de O’Higgins, donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del sector de Parcelación Santa Mónica 1 debido a la cercanía del fuego con sectores poblados. Según confirmaron desde Senapred, 150 personas realizaron el procedimiento.

    Los incendios de la Región Metropolitana

    Las sirenas sonaron en tres sectores de la Región Metropolitana, aunque la nube de humo hizo más visible el siniestro que se verificó en el sector de San Carlos de Apoquindo y Camino las Flores, en Las Condes.

    Al cierre de esta edición, el siniestro de mantenía bajo alerta amarilla decretada por Senapred. Las llamas, según las autoridades del servicio, mantenían un extremo, aunque sin riesgo de propagación a estructuras colindantes.

    Conaf informó que preliminarmente las llamas habían consumido 80 hectáreas, aunque el trabajo de aviones, helicópteros, bomberos y brigadistas trabajaban para intervenir de acuerdo a la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad.

    El incendio denominado Plaza Sur se desarrolló en las cercanías del estadio Claro Arena de la Universidad Católica. El club deportivo informó que un foco estaba ubicado en el sector suroriente del acceso a Parque Cordillera, cuyas autoridades informaron que no habían personas en sus senderos mientras se desarrollaba la emergencia.

    El segundo siniestro se controló en el sector de San Javier, cerca de la caletera de la Autopista del Sol, en Peñaflor. El siniestro ha afectado 20 hectáreas.

    Finalmente, carros de varias compañías de Ñuñoa y La Florida acudieron a las cercanías de la calle María Angélica con Las Araucarias, a un costado de la Quebrada de Macul. Las llamas habían consumido cerca de ocho hectáreas.

    El siniestro con más hectáreas afectadas

    Uno de los incendios forestales que se ha mantenido en combate durante varias jornadas es el que afecta a la comuna de Pichidegua, en O’Higgins, donde se han visto afectadas 265 hectáreas.

    Si bien Senapred bajó la alerta roja a amarilla en el territorio, se mantienen 400 personas evacuadas. Además, las llamas han dejado cuatro personas damnificadas y dos viviendas destruidas.

