Ministra Toro afirma que periodo estimado para la reconstrucción por incendios solo se podrá establecer tras el catastro definitivo

Los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío han sido catastróficos. Según el último reporte de Senapred, 20 personas han perdido la vida y de ese total, seis víctimas ya han sido identificadas por el Servicio Médico Legal.

La tragedia también ha dejado a 7.079 damnificados, de los cuales 573 se encuentran en albergues. Todo esto, ante un escenario donde, de momento, 536 viviendas han resultado completamente destruidas por el fuego .

En ese contexto, las autoridades ya han empezado a hablar de la reconstrucción, la que algunos temen se extienda por más tiempo del esperado.

En ese marco, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, en diálogo con radio Duna, aclaró que los tiempos de construcción aún no están claros, puesto que las fichas FIBE recién se están aplicando.

“Estamos en distintas etapas de la emergencia, en paralelo al combate del fuego estamos iniciando la etapa de recuperación, de rehabilitación y de ayudas tempranas, donde es tan relevante la ficha FIBE, que permite pagar eventualmente bonos o las primeras ayudas", señaló.

La ministra explicó que, una vez registrada la FIBE “viene la etapa de reconstrucción , que nosotros entendemos que, frente al nivel de necesidad de alguien que lo ha perdido todo, por supuesto que los plazos siempre son más largos de lo que uno quisiera, y ahí hay que equilibrar”.

En ese sentido, planteó que probablemente se tendrá que “realizar un plan de reconstrucción y una vez que los daños estén bien catastrados vamos a poder tener una estimación más clara de los tiempos ”.

Toro remarcó que en la zona afectada “hay distintas realidades”, por lo que hay “que mirar la realidad de cada sector, si hay lugares que eran zonas de riesgo no se puede llegar y reconstruir inmediatamente, a veces hay dificultades en términos legales, en términos de la propiedad, entonces cada sector requiere un diagnóstico completo antes de poder hacer una estimación (de la reconstrucción)“.

La ministra aclaró que este proceso se hará “en coordinación con el gobierno entrante, que le va a tocar gran parte del proceso de reconstrucción”.

Con ello, aseguró que apenas los nuevos ministros de José Antonio Kast estén nombrados, desde el gobierno tendrán “toda la disposición para poder hacer ese trabajo de traspaso”.