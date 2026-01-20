SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra Toro afirma que periodo estimado para la reconstrucción por incendios solo se podrá establecer tras el catastro definitivo

    La titular de Desarrollo Social aclaró que este proceso se hará “en coordinación con el gobierno entrante". En ese sentido, aseguró que apenas se nombre a los nuevos ministros, ella tendrá "toda la disposición para hacer ese trabajo de traspaso”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Ministra del Desarrollo Social, Javiera Toro.

    Los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío han sido catastróficos. Según el último reporte de Senapred, 20 personas han perdido la vida y de ese total, seis víctimas ya han sido identificadas por el Servicio Médico Legal.

    La tragedia también ha dejado a 7.079 damnificados, de los cuales 573 se encuentran en albergues. Todo esto, ante un escenario donde, de momento, 536 viviendas han resultado completamente destruidas por el fuego.

    En ese contexto, las autoridades ya han empezado a hablar de la reconstrucción, la que algunos temen se extienda por más tiempo del esperado.

    En ese marco, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, en diálogo con radio Duna, aclaró que los tiempos de construcción aún no están claros, puesto que las fichas FIBE recién se están aplicando.

    “Estamos en distintas etapas de la emergencia, en paralelo al combate del fuego estamos iniciando la etapa de recuperación, de rehabilitación y de ayudas tempranas, donde es tan relevante la ficha FIBE, que permite pagar eventualmente bonos o las primeras ayudas", señaló.

    La ministra explicó que, una vez registrada la FIBE “viene la etapa de reconstrucción, que nosotros entendemos que, frente al nivel de necesidad de alguien que lo ha perdido todo, por supuesto que los plazos siempre son más largos de lo que uno quisiera, y ahí hay que equilibrar”.

    En ese sentido, planteó que probablemente se tendrá que “realizar un plan de reconstrucción y una vez que los daños estén bien catastrados vamos a poder tener una estimación más clara de los tiempos”.

    Toro remarcó que en la zona afectada “hay distintas realidades”, por lo que hay “que mirar la realidad de cada sector, si hay lugares que eran zonas de riesgo no se puede llegar y reconstruir inmediatamente, a veces hay dificultades en términos legales, en términos de la propiedad, entonces cada sector requiere un diagnóstico completo antes de poder hacer una estimación (de la reconstrucción)“.

    La ministra aclaró que este proceso se hará “en coordinación con el gobierno entrante, que le va a tocar gran parte del proceso de reconstrucción”.

    Con ello, aseguró que apenas los nuevos ministros de José Antonio Kast estén nombrados, desde el gobierno tendrán “toda la disposición para poder hacer ese trabajo de traspaso”.

    Más sobre:MidesoJaviera ToroMinisterio de Desarrollo SocialIncendios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    Cordero afirma que estarán “atentos” al control de detención de sujeto en Penco para definir acciones del Ejecutivo

    Santiago Montt Oyarzún, la carta de José Antonio Kast para Minería

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés

    “Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago

    Mercados financieros: acciones al alza, bonos volátiles y dólar débil en el primer año de Trump

    Lo más leído

    1.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    2.
    Carabinera muere en accidente de tránsito tras presunto intento de encerrona en Santiago

    Carabinera muere en accidente de tránsito tras presunto intento de encerrona en Santiago

    3.
    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    4.
    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    5.
    Cámara aprueba reforma que integra a Gendarmería a las fuerzas de orden y pone fin a las asociaciones de funcionarios

    Cámara aprueba reforma que integra a Gendarmería a las fuerzas de orden y pone fin a las asociaciones de funcionarios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Cordero afirma que estarán “atentos” al control de detención de sujeto en Penco para definir acciones del Ejecutivo
    Chile

    Cordero afirma que estarán “atentos” al control de detención de sujeto en Penco para definir acciones del Ejecutivo

    Ministra Toro afirma que periodo estimado para la reconstrucción por incendios solo se podrá establecer tras el catastro definitivo

    Santiago Montt Oyarzún, la carta de José Antonio Kast para Minería

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”
    Negocios

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés

    Mercados financieros: acciones al alza, bonos volátiles y dólar débil en el primer año de Trump

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU
    Tendencias

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Champions League: Real Madrid recibe al Monaco para salir de la crisis en su torneo favorito
    El Deportivo

    Champions League: Real Madrid recibe al Monaco para salir de la crisis en su torneo favorito

    “Debemos hablar sobre los derechos de autor”: la singular factura que Novak Djokovic le pasa a Carlos Alcaraz

    “Traicionero”: la enérgica ‘bienvenida’ de una hincha de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el aeropuerto de Santiago

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)
    Cultura y entretención

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    En carrera por el Oscar: llega a Chile el filme sobre la revuelta palestina contra el Imperio Británico

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”