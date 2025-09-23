Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen

Personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y del Servicio Médico Legal (SML) indagan el hallazgo de un cuerpo momificado que fue encontrado por deportistas de alta montaña en la cordillera de la Región de Atacama, específicamente en una zona de difícil acceso ubicada a unos 4.400 metros de altura al interior de la localidad de Chollay, en la comuna de Alto del Carmen.

El hecho generó un trabajo multidisciplinario entre la Fiscalía, Carabineros, la PDI y el SML, con la finalidad de poder retirar el cuerpo del lugar y realizar diligencias que permitan establecer la identidad del fallecido, la causa del deceso y su data de muerte, que, según la Fiscalía, no sería reciente.

Al respecto, el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Vallenar, Nicolás Meléndez, indicó que, tras informarse del hallazgo, el Ministerio Público “ordenó la concurrencia de personal especializado de Carabineros, llegando al lugar funcionarios del Gope (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) quienes tienen la experticia de desarrollar tareas de rescate de este tipo, logrando descender con el cuerpo sólo dos días después debido a las condiciones que obligaron a extremar las medidas de seguridad”.

El persecutor agregó que, tras el rescate del cuerpo -que presentaba prendas de vestir como jeans, zapatos y cinturón- Carabineros informó que los restos se encontraban sobre piedras de gran tamaño, agregando que, dada las características, se trataría de un hombre adulto, cuya data de muerte deberá ser determinada.

Asimismo, el fiscal Meléndez agregó que la investigación fue derivada a detectives de la BH de la PDI Copiapó, además del SML, quienes desarrollarán las diligencias investigativas y científicas que permitan establecer la identidad de esta persona y su posible causa de muerte . En ese sentido, el persecutor no descartó que se trate de un criancero que desarrollaba labores de transhumancia.

“Por parte de la Fiscalía se investigarán denuncias que existan en la provincia y que se encuentren vigentes para avanzar en el esclarecimiento de este hallazgo”, cerró el fiscal.