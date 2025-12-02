Ingresó en forma irregular por Colchane: queda en prisión preventiva exsargento apuntado como el líder de narcomilitares

El Juzgado de Garantía de Iquique impuso la medida cautelar de prisión preventiva para Pedro Natalio Ortega Ulloa, sargento en retiro del Ejército que es sindicado como el líder de una banda de tráfico de drogas descubierta al interior de la rama militar.

Ortega fue formalizado por la Fiscalía de Tarapacá por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita.

El exuniformado se encontraba prófugo desde junio, cuando el Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros desbarataron la red criminal conformada por funcionarios de la 2° Brigada Acorazada de Pozo Almonte.

Por esos días, la Fiscalía de Tarapacá formalizó a siete exsuboficiales del Ejército y una civil, a los que responsabilizan de haber montado una caravana de vehículos para mover por tierra hacia el sur 161 kilos de cocaína y 30 kilos de pasta base.

Habrían sido 11 los viajes en los que el grupo logró trasladar droga desde un campamento en Alto Hospicio, donde estaba su base de operaciones, hasta narcotraficantes de la Región Metropolitana.

El sujeto que se mantenía prófugo, considerado por el Ministerio Público como “un blanco principal” en la indagatoria, fue detenido por personal especializado de Carabineros, durante la tarde de este lunes, en la zona fronteriza de Colchane, tras ingresar al país de manera irregular.

En la audiencia de formalización, que fue reservada, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) Tarapacá entregó detalles de lo que sería su participación en la organización.

Ortega habría sido “El Jefe” de la banda, encargándose de la logística de adquisición de la droga y su envío a la zona central del país.

Considerando la gravedad de los hechos, se solicitó la prisión preventiva del imputado, lo que fue acogido por el tribunal.

El sujeto permanecerá privado de libertad en la Escuela de Caballería Blindada o en el Regimiento de Coquimbo.

El plazo de la investigación está fijado en 120 días.

La causa se inició por la denuncia presentada por la propia institución castrense a partir de información obtenida en sus controles internos.

Los otros siete exmilitares y la civil ya formalizados en esta causa, también se encuentran privados de libertad.