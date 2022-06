Inician postulaciones para el Global Teacher Prize Chile 2022: el “Nobel de la Enseñanza”

Este viernes, en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, se dio inicio a la séptima edición del Global Teacher Prize Chile, premio que busca relevar la labor docente y reconocer a profesores por su destacado rol profesional e impacto social.

El premio es reconocido a nivel mundial como el “Nobel de la Enseñanza” y en Chile, es organizado por la agrupación Elige Educar, donde a través de la campaña “¡Gracias, Profe!”, se busca que la ciudadanía nomine a aquellos docentes que consideren merecedores del reconocimiento.

Esta mañana, al lanzamiento de la iniciativa, asistió el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, expertos en educación y profesores ganadores del galardón en ediciones anteriores.

“Siempre los premios pueden implicar estímulos que muchas veces hablan implícitamente de una competencia. Y yo diría que la diferencia que tiene este premio es, precisamente, que no se basa en esa competencia, sino más bien en destacar la labor del docente”, señaló el ministro de Educación en la ceremonia.

Además, Ávila indicó que deberían existir “más organizaciones de la sociedad civil, ojalá también con el apoyo del Estado, que puedan destacar a profesores y profesoras que despliegan esa calidad integral que nosotros creemos que es fundamental”.

El año pasado, la profesora de matemáticas y astronomía del Colegio Leonardo da Vinci de Vicuña, -en la Región de Coquimbo- Maritza Arias, fue la ganadora de la última edición del Global Teacher Prize Chile.

En la actividad de esta jornada, la docente aseguró que este premio “significó el reconocimiento y visibilización de mi trabajo como profesora de Matemática. También me ayudó con un objetivo que me había planteado hace tiempo: ayudar a estudiantes, profesores y colegios –dentro y fuera de Chile– en la divulgación de ciencias astronómicas. Hasta ahora, creo que es el reconocimiento más grande que he podido obtener, ha significado mucho para mi labor y mis estudiantes”.

Desde Elige Educar señalaron que la convocatoria inicia este viernes 3 de junio y finaliza el domingo 17 de julio, durante ese periodo las personas podrán nominar en la web graciasprofe.cl, a aquellos docentes que consideren merecedores del premio o bien, un profesor o educador de párvulos residente en Chile puede postular por sí mismo contando su historia, logros e impacto dentro y fuera de la sala de clase.