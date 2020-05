Intendente Felipe Guevara y cuarentena total en la RM: “Hay familias que viven al día para alimentarse y ellos son nuestra principal preocupación”

Desde que se reunió este miércoles en la mañana con el Presidente Sebastián Piñera -para analizar la logística en las 38 comunas de la Región Metropolitana con cuarentena-, hasta esta entrevista en la tarde, Felipe Guevara no había parado ni un solo minuto; ni para almorzar, ni para tomar un café o mirar el computador. Pero el intendente se escucha con energía, quizás con la satisfacción de un político que está siendo protagonista de un momento histórico en Santiago. “Este es el desafío sanitario más importante en la historia de nuestra ciudad. Nuestra principal preocupación es la salud de los chilenos, pero una de mis tareas como intendente es mantener funcionando la capital y que sigan operando los mercados, la energía, las telecomunicaciones, entre otros servicios de primera necesidad.

¿Qué pasó en Santiago para que en tres semanas transitáramos de una “nueva normalidad” a una cuarentena total?

La manera en que se comporta el virus aún no está definida ciento por ciento. Ningún país ha tenido la fórmula adecuada, ni siquiera los más desarrollados, como Estados Unidos o naciones de Europa. Como gobierno hemos ido tomando las medidas que corresponden, en el momento oportuno, según la información del minuto y validada con organismos técnicos. La misma OMS en Chile ha señalado que no existe una correlación directa entre el uso del concepto “nueva normalidad”, con el aumento de contagios. Este incremento se debe a que no todas las personas pueden tomar medidas de prevención o realizar cuarentenas y esa una realidad de la que estamos conscientes. Sabemos que hay familias que viven al día para poder alimentarse y ellos son nuestra principal preocupación. Si a esas personas les sumamos a los irresponsables que no respetan la cuarentena pudiendo hacerlo, las cifras se elevan rápido.

¿Qué medidas de fiscalización adicional se tomarán a partir de la noche del viernes ?

No vamos a tolerar fiestas o reuniones sociales de las características que hemos visto. Les he pedido a la policía y las Fuerzas Armadas que mantengan un estricto control de estas situaciones y llamo a la ciudadanía a denunciar estas prácticas.

¿Cuál es la principal dificultad de esta cuarentena total?

Sin duda que la alimentación. Tenemos estimaciones del impacto de esta pandemia en Chile y la pobreza podría llegar a un 15 por ciento y, como advirtió el ministro Sichel, podríamos entrar en una crisis alimentaria. Por eso es tan relevante el Ingreso Familiar de Emergencia y el trabajo de monitoreo que hacen los alcaldes, para determinar dónde debe llegar la ayuda más urgente. Para la logística también estamos promoviendo alianzas público-privadas con empresas para la entrega y reparto de alimentos. Aprovecho de hacer un llamado a las compañías que aún no se han acercado o no saben cómo ayudar. Hoy, la mayor necesidad es entregar alimentos a las familias más necesitadas.

¿Qué pasará con las ferias libres?

Hemos dispuesto que a las ferias libres pueda asistir solo un miembro de la familia y exclusivamente a comprar alimentos. Nuestros grandes centros de abastecimiento, como La Vega y Lo Valledor, seguirán funcionando, pero abiertos solo para comerciantes mayoristas y minoristas, identificados como tales, con estrictas medidas de salud y seguridad. Reforzaremos los protocolos de distanciamiento social y seremos inflexibles en el uso de mascarillas, bajo el riesgo de clausurar espacios o locales que no cumplan con estas disposiciones.

Usted es el intendente. Si hubiera sido gobernador regional, como se propone en el nuevo cargo, ¿habría cerrado antes todo Santiago?

Se están tomando medidas excepcionales para situaciones excepcionales. Yo valoro enormemente la libertad de las personas y sé que para nadie es fácil estar en casa, en cuarentena.

¿Qué pasará con los migrantes que siguen afuera de embajadas y que no tienen recursos para volver a sus países?

Estamos trabajando con el canciller Teodoro Ribera y los alcaldes donde están estas embajadas y consulados para poder encontrar soluciones a estos dramas humanos, producto de un proceso migratorio sin control de gobiernos anteriores. Sin embargo, hay que recordar que la primera obligación es de los propios gobiernos de sus países de origen, y algunos de ellos han dejado abandonados a sus connacionales.