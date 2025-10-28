SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Intento de fuga durante control vehicular en operativo por narcotráfico termina con sujeto herido a bala en Santiago centro

El hecho ocurrió la tarde de este martes en la intersección de Avenida Matta con calle San Diego, durante una investigación por infracción a la Ley 20.000. Uno de los sospechosos fue baleado en una pierna.

Por 
Roberto Martínez

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) terminó con un hombre herido de bala y otro detenido, luego de que funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de La Cisterna intentaran realizar un control vehicular en el marco de una investigación por tráfico de drogas en la comuna de Santiago.

El procedimiento se registró cerca de las 17.00 horas en la intersección de Avenida Matta con calle San Diego, generando una amplia congestión vehicular en el sector.

Según informó el subprefecto Max Rojas, jefe de la Bicrim La Cisterna, los detectives realizaban diligencias vinculadas a la Ley 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuando decidieron fiscalizar a los ocupantes de un vehículo sospechoso.

El oficial detalló que los detectives se identificaron con sus respectivas placas y chalecos antibalas, pero los ocupantes del vehículo reaccionaron de manera violenta.

“Los sujetos reaccionaron de forma repentina y de mala manera. El conductor del vehículo, al intentar darse a la fuga, trató de atropellar a una funcionaria, y los detectives reaccionaron haciendo uso de su arma de fuego, impactando un proyectil en el muslo izquierdo del acompañante”, indicó el subprefecto.

Ambos ocupantes del automóvil son chilenos y mayores de edad. El conductor fue detenido y trasladado a dependencias de la Bicrim La Cisterna, mientras que el acompañante fue derivado a un centro asistencial cercano, donde recibe atención médica bajo custodia policial.

“Uno de ellos se encuentra detenido en nuestra unidad en La Cisterna, y el otro está en el centro hospitalario más cercano, prestándole la atención que corresponde. Dependiendo de las instrucciones del Ministerio Público, ambos serán puestos a disposición del tribunal respectivo”, añadió Rojas.

Durante el registro del vehículo, los detectives incautaron sustancias presumiblemente de tipo cannabis, cuyo peso y pureza están aún en proceso de determinación.

El procedimiento, que se encuentra asociado a una investigación dirigida por la Fiscalía Metropolitana Sur, mantuvo restricción de pistas en San Diego al norte entre las 17.00 y las 18.30 horas, provocando congestión vehicular desde calle Victoria.

Más sobre:PolicialSantiagoPDIFiscalización vehicularOperativo antidrogaBicrimFiscalíaNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ataques de Israel sobre Gaza dejan al menos 15 muertos luego de acusar a Hamas de violar alto el fuego

Ministro Grau le responde a Coloma por elaboración del Presupuesto y afirma que el gasto social “está creciendo”

Fiscalía indaga gestiones para que pleno de Corte Suprema rechazara remoción de ministro Antonio Ulloa

Nueva etapa en LarrainVial: Fernando Larraín deja el “día a día” y Andrés Trivelli asumirá máximo cargo ejecutivo

Matthei y Kast suben el tono contra el gobierno de Boric en recta final de campaña

Jara y Matthei cuestionan propuesta de Kast para expulsar migrantes y plantean que no es viable

Lo más leído

1.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

5.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Servicios

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Fiscalía indaga gestiones para que pleno de Corte Suprema rechazara remoción de ministro Antonio Ulloa
Chile

Fiscalía indaga gestiones para que pleno de Corte Suprema rechazara remoción de ministro Antonio Ulloa

Matthei y Kast suben el tono contra el gobierno de Boric en recta final de campaña

Jara y Matthei cuestionan propuesta de Kast para expulsar migrantes y plantean que no es viable

Ministro Grau le responde a Coloma por elaboración del Presupuesto y afirma que el gasto social “está creciendo”
Negocios

Ministro Grau le responde a Coloma por elaboración del Presupuesto y afirma que el gasto social “está creciendo”

Nueva etapa en LarrainVial: Fernando Larraín deja el “día a día” y Andrés Trivelli asumirá máximo cargo ejecutivo

Ganancias de Enel Chile caen 21% entre enero y septiembre

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas
Tendencias

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

“Falta de preparación”: Sebastián Vegas se lanza contra los árbitros tras su expulsión en el duelo de Colo Colo y Limache
El Deportivo

“Falta de preparación”: Sebastián Vegas se lanza contra los árbitros tras su expulsión en el duelo de Colo Colo y Limache

El optimismo de Yanara Aedo tras la goleada de la Roja en la Liga de Naciones: “Vienen rivales directos y lo tenemos que ir a buscar”

La nueva plataforma que transmitirá la UFC en Latinoamérica desde el próximo año

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”
Cultura y entretención

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

Ataques de Israel sobre Gaza dejan al menos 15 muertos luego de acusar a Hamas de violar alto el fuego
Mundo

Ataques de Israel sobre Gaza dejan al menos 15 muertos luego de acusar a Hamas de violar alto el fuego

Netanyahu retoma ataques contra Gaza tras acusar a Hamas de violar acuerdo y simular el hallazgo de cuerpo de rehén

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal