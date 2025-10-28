Intento de fuga durante control vehicular en operativo por narcotráfico termina con sujeto herido a bala en Santiago centro

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) terminó con un hombre herido de bala y otro detenido, luego de que funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de La Cisterna intentaran realizar un control vehicular en el marco de una investigación por tráfico de drogas en la comuna de Santiago.

El procedimiento se registró cerca de las 17.00 horas en la intersección de Avenida Matta con calle San Diego, generando una amplia congestión vehicular en el sector.

Según informó el subprefecto Max Rojas, jefe de la Bicrim La Cisterna, los detectives realizaban diligencias vinculadas a la Ley 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuando decidieron fiscalizar a los ocupantes de un vehículo sospechoso.

El oficial detalló que los detectives se identificaron con sus respectivas placas y chalecos antibalas, pero los ocupantes del vehículo reaccionaron de manera violenta.

“Los sujetos reaccionaron de forma repentina y de mala manera. El conductor del vehículo, al intentar darse a la fuga, trató de atropellar a una funcionaria, y los detectives reaccionaron haciendo uso de su arma de fuego, impactando un proyectil en el muslo izquierdo del acompañante”, indicó el subprefecto.

Ambos ocupantes del automóvil son chilenos y mayores de edad. El conductor fue detenido y trasladado a dependencias de la Bicrim La Cisterna, mientras que el acompañante fue derivado a un centro asistencial cercano, donde recibe atención médica bajo custodia policial.

“Uno de ellos se encuentra detenido en nuestra unidad en La Cisterna, y el otro está en el centro hospitalario más cercano, prestándole la atención que corresponde. Dependiendo de las instrucciones del Ministerio Público, ambos serán puestos a disposición del tribunal respectivo”, añadió Rojas.

Durante el registro del vehículo, los detectives incautaron sustancias presumiblemente de tipo cannabis, cuyo peso y pureza están aún en proceso de determinación.

El procedimiento, que se encuentra asociado a una investigación dirigida por la Fiscalía Metropolitana Sur, mantuvo restricción de pistas en San Diego al norte entre las 17.00 y las 18.30 horas, provocando congestión vehicular desde calle Victoria.