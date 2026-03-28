Investigan doble homicidio frustrado con arma de fuego en Los Ángeles
Una de las víctimas fue herida mientras caminaba por la zona, mientras la otra fue alcanzada por un proyectil estando a bordo de su vehículo.
Este sábado, personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones concurrió al Hospital Base de Los Ángeles por requerimiento de la Fiscalía de Flagrancia en que dos personas, un hombre y una mujer, llegaron heridos con impactos balísticos.
Los hechos habrían ocurrido en una población de la ciudad y aún no se ha podido identificar al atacante.
Según el comisario Samuel López de la Brigada de Homicidios de PDI de Los Ángeles “la víctima de sexo masculino fue herida en primera instancia cuando caminaba por el lugar, mientras que la víctima femenina transitaba en un automóvil siendo alcanzada por un proyectil balístico”.
El detective dijo que actualmente ambas personas “se encuentran estables y fuera de riesgo vital”.
Asimismo, señaló que continúan las diligencias para determinar el origen y las circunstancias en torno a este hecho.
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