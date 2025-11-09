Investigan homicidio con arma de fuego en Lomas de Nincunlauta de San Fernando

La noche de este sábado se produjo el homicidio de una persona en la comuna de San Fernando, en la Región de O’Higgins.

Según la información preliminar, el ataque se habría consumado en el sector de Lomas de Nincunlauta y habría sido descubierto por las policías durante la madrugada. La Fiscalía ECOH regional solicitó la colaboración en la investigación de la PDI.

“Detectives de esta agrupación, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Rancagua, se desplegaron a la población Lomas de Nincunlauta de la ciudad de San Fernando con la finalidad de desarrollar diligencias de investigación por un homicidio consumado por arma de fuego, hecho constatado en horas de la madrugada del día de hoy”, detalló el comisario Juan Gómez Vera, de la Brigada de Homicidios de San Fernando.

Por el momento, la PDI espera con las diligencias a realizar poder establecer la dinámica de los hechos y eventualmente localizar a los responsables.