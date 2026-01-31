Investigan homicidio de hombre 26 años en Arica: recibió impacto de bala en la población Pacífico

En investigación se encuentra el homicidio con arma de fuego de un sujeto de 26 años ocurrido durante la madrugada de este sábado en Arica.

El hecho de violencia habría ocurrido en el pasaje Valdivia, en la población Pacífico de la mencionada ciudad. La víctima fue encontrada en la vía pública por Carabineros e inmediatamente derivada al hospital Doctor Juan Noé.

Sin embargo, falleció finalmente en el recinto médico debido al impacto de bala que había recibido.

La fiscal Paulina Vera se estableció en el lugar para encabezar los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y localizar al o los autores.

La persecutora definió el trabajo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía en el lugar. Además, también encargó la labor de la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI).