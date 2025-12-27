Investigan homicidio de joven que habría estado comprando drogas en sector de Forestal Alto, en Viña del Mar

El homicidio de un sujeto de 24 años de edad, que habría estado comprando drogas, se produjo la noche de este viernes en el sector de Forestal Alto, en la comuna de Viña del Mar.

Según lo informado por la Policía de Investigaciones (PDI), el ataque se habría producido más concretamente en el pasaje Vergara de la ciudad jardín.

“Detectives de esta brigada especializada, tras realizar diversas diligencias investigativas, lograron establecer que la víctima habría llegado al lugar en compañía de un amigo con la finalidad de comprar droga , donde se encuentra con dos sujetos y en el momento que se iba a realizar la transacción, uno de ellos le dispara ocasionándole una herida mortal, falleciendo en el lugar”, detalló sobre el caso el subprefecto Cristóbal Fernández de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso.

La víctima fatal, que no contaba con antecedentes penales previos, habría ingresado fallecida al Hospital Gustavo Fricke. Allí se confirmó la causa de su deceso: una herida cervicotorácica por proyectil balístico .

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de Valparaíso, que estarían realizando una serie de diligencias para lograr establecer la dinámica de los hechos y la identidad de los atacantes.