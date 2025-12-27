Homicidio frustrado en Paine: víctima se encuentra en riesgo vital tras ser baleado desde un vehículo

La Fiscalía Metropolitana Occidente, con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), llegó hasta la comuna de Paine para indagar un homicidio frustrado, en un sector residencial.

La víctima recibió dos impactos balísticos y está siendo atendido en un centro asistencial de la comuna. Actualmente está con riesgo vital.

El Ministerio Público también ordenó las diligencias de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que el herido era un hombre adulto, residente de la zona y con antecedentes penales.

Según información de las autoridades constituidas en el lugar, recibió disparos de un tercero desde un vehículo. El hombre quien habría intentado esquivar el ataque, finalmente se desplomó a unos metros en una plaza del barrio.

Según la fiscal Yasne Pastén “los antecedentes que manejamos es que este es un sector de venta de drogas y, por lo tanto, las personas tienen miedo a declarar o a dar información. Así que se aprovecho de hacerle un llamado a la comunidad de que, por favor, nos ayuden en nuestras investigaciones”.

La fiscal ECOH además señaló que hicieron rastreo del lugar y se encontró evidencia balística como también manchas pardorrojizas, las que mostrarían el trayecto que hizo la víctima hasta que cayó al suelo.