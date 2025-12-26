Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido

Este viernes un funcionario de Carabineros que se encontraba en calidad de franco fue víctima de un robo con violencia en la comuna de Santiago, sin embargo gracias a la oportuna reacción del afectado, el hecho terminó con uno de los autores detenido.

Según informó Carabineros, el procedimiento se registró cerca de las 13:50 horas en la intersección de calle Unión Latinoamericana con Salvador Sanfuentes, cuando un funcionario policial se desplazaba a pie en compañía de su pareja. Allí, fue abordado sorpresivamente por tres individuos, quienes mediante un fuerte tirón le sustrajeron una cadena de oro que portaba en su cuello.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, los antisociales intentaron continuar con la sustracción de otras especies, situación que motivó la reacción inmediata del funcionario, quien, actuando en legítima defensa hizo uso de su armamento particular debidamente inscrito, efectuando tres disparos dirigidos al individuo que había concretado el robo. Tras esto, los sujetos huyeron del lugar.

Tras verificar el estado de salud del Carabinero, y constatando que no presentaba lesiones, fue trasladado a la 3ª Comisaría Santiago Central para los procedimientos de rigor y la adopción de las medidas administrativas correspondientes.

Posterior a esos hechos, alrededor de las 14.10 horas, Carabineros fue alertado por personal del Cesafm N°5, ubicado en calle Rodulfo Phillippi, respecto del ingreso de un individuo con heridas de bala, quien resultó ser uno de los autores del robo.

El sujeto fue detenido en el recinto asistencial, permaneciendo fuera de riesgo vital, siendo identificado como Jesús Cuero Vallecida, de nacionalidad colombiana.