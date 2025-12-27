Rescatan a joven de 21 años extraviado en sector precordillerano de Upeo, en Curicó

Un joven de 21 años fue rescatado por personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros mientras se encontraba extraviado en una zona precordillerana en Upeo , Curicó, región del Maule.

El rescate se habría ejecutado durante la mañana del viernes con ayuda de Carabineros de la Sección Aérea Talca.

La institución policial fue informada de la presunta desaparición en el sector precordillerano durante la noche del 25 de diciembre. El sujeto habría pasado toda la noche en la intemperie.

“El joven señalaba que se extravió realizando actividades de trekking. Posteriormente, y en horarios de la mañana del día de hoy (viernes), Carabineros a través de la sección Aérea Talca y personal especializado Gope Maule, activaron el procedimiento aéreo, en el cual a través del helicóptero institucional se realizó la extracción y rescate del joven, el cual fue entregado posteriormente en el hospital de Curicó, siendo atendido por persona médico de dicho centro hospitalario”, detalló el capitán de Carabineros Cristián Briones, de la Sección Aérea de Talca.

Según lo relatado por Briones, el joven habría ingresado con síntomas de deshidratación y sin lesiones al hospital de Curicó. Durante la jornada habría sido dado de alta por el personal médico tras verificarse que estaba fuera de riesgo vital.