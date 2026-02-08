SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Investigan muerte de mujer que fue ingresada al hospital de Iquique tras ser encontrada con quemaduras

    La víctima había sido encontrada con vida, pero con diversas quemaduras en su cuerpo, durante la jornada del sábado en el sector del pasaje La Puntilla.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Investigan muerte de mujer que fue ingresada al hospital de Iquique tras ser encontrada con quemaduras.

    La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, se encuentra investigando las circunstancias que llevaron al fallecimiento de una mujer de 30 años en Iquique este domingo.

    La víctima fue encontrada, con diversas quemaduras, durante la jornada del sábado por personal del SAMU.

    Según explicó el subprefecto Marcelo Pérez, jefe de la Brigada de Homicidios de Iquique, la mujer se encontraba “cerca del sector del pasaje La Puntilla, frente a la cuarta zona naval” y finalmente habría fallecido mientras era atendida en el hospital regional este domingo.

    Durante esta jornada, la PDI y Fiscalía ECOH habrían realizado una serie de diligencias para determinar la dinámica de los hechos. Pérez detalló que se habría hecho “trabajo en el sitio de suceso, reconocimiento externo policial del cadáver, empadronamiento de testigos y ubicación de cámaras de seguridad en el lugar”.

    A pesar de lo anterior, por el momento la causa de muerte todavía se encontraría indeterminada. Por ello, se solicitó al Servicio Médico Legal (SML) que realizara una investigación al cadáver para establecer la razón de su deceso.

