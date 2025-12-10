Jara dice que Kast aprobó 19 leyes de su autoría en sus 16 años de diputado: verdadero ✅

Durante el debate presidencial de Anatel, la candidata oficialista Jeannette Jara respondió al emplazamiento de José Antonio Kast (Partido Republicano) sobre qué hizo durante su periodo como miembro del comité político en su calidad de ministra del Trabajo, y le retrucó con una crítica por el rol que tuvo Kast como parlamentario.

“Estuviste 16 años de diputado e hiciste bien poco la verdad. Para que sepa la ciudadanía: aprobó 19 leyes presentadas por él. Tres eran de monumentos nacionales, dos de nacionalidad por gracia. Pero te reconozco un mérito, en las otras 14 que sacaste adelante -poco significativas para el país- había una bien buena que era para comprarse lentes sin receta en el caso de presbicia”, sostuvo.

Según los registros de la Cámara de Diputadas y Diputados, si se busca por los proyectos que figuran de la autoría de Kast durante su periodo de parlamentario, efectivamente son 19 iniciativas legales de su autoría las que figuran publicadas como leyes de la República.

Y también es cierto que tres de esas mociones fueron para monumentos nacionales: el que iba en memoria del Padre Demetrio Bravo Santibáñez, en la ciudad de Melipilla del 2005; el santuario en memoria del Padre Pío de Petrelcina, en la región del Maule del 2004; y el monumento en memoria de la folclorista Margot Loyola Palacios del 2015.

También fue cierto que dos de esos proyectos son de conceder la nacionalidad por gracia: uno al empresario Jürgen Paulmann Kemna el 2008 y otro a Domnina García de Prado el mismo año.

Respecto de la ley sobre los lentes, el 4 de abril del 2002 fue aprobada dicha moción que también era de autoría de otros parlamentarios como Patricio Melero (UDI), Ramón Barros (UDI) e Ignacio Urrutia (Rep), entre otros.

Otras mociones de Kast convertidas en ley fueron modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos, bases generales para funcionamientos de casinos, modificaciones a la ley de subvenciones, cambios a la ley de bancos, la consagración del principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de internet y sancionar como delito el atentado con pedradas, entre otros.

Kast fue diputado desde el 2002 al 2018, en periodos continuos.