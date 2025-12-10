Jara le dice a Kast: “Kaiser, que te apoya, en su programa también propone un empadronamiento de migrantes”: verdadero ✅
En medio del debate, la candidata oficialista acusó al aspirante opositor de desconocer que su propio aliado, Johannes Kaiser, también proponía el empadronamiento de migrantes irregulares. La exministra defendió la medida como esencial para ordenar la crisis y cuestionó las “soluciones imaginarias” del republicano, advirtiendo que su plan de expulsiones masivas requeriría “nueve años de un avión diario”.
En el debate de Anatel, Jeannette Jara interpeló a José Antonio Kast y le dijo que tanto ella como el excandidato Johannes Kaiser, que hoy apoya al militante del Partido Republicano, proponen empadronar a los migrantes irregulares en Chile.
“Fíjate que Kaiser, que te apoya, también en su programa propone un empadronamiento. ¿Eso significa que tú no lo vas a apoyar en esa idea a él?“, le preguntó Jara al candidato republicano.
Ante eso, la candidata del oficialismo expresó que “lo peor que nos puede pasar a nosotros es que no sepamos quién está en Chile, y la principal dificultad que tenemos es que las propuestas imaginarias -de invitarlos a salir, que se paguen el pasaje y ahora quitarle los beneficios- generan una tremenda incertidumbre. La política migratoria es algo serio, y los temas de migración llevan en nuestro país hace mucho tiempo una situación crítica. Por eso quiero empadronarlos, y los que no se empadronen se expulsarán. Pero mandar 330 mil personas, en la lógica de lo que proponía el candidato Kast, son 9 años de un avión al día de 100 personas”.
Esta frase es verdadera, ya que el programa oficial del excandidato Kaiser revela en su página 87, en el “Primer eje de trabajo: la seguridad y migraciones”, que “es necesario incluir la función del Ministerio del Interior en el control migratorio de manera tal que su accionar preventivo vuelva a ser la primera línea de control y seguridad - por intermedio de los consulados - en el flujo de extranjeros a Chile”.
“Será necesario, por tanto, el empadronamiento de inmigrantes en nuestras fronteras. Al no existir certeza de identidad, se necesita generar una base de datos propia. Esta tarea es netamente vinculante al trabajo que realizan los Ministerios del Interior y Ministerio de Seguridad. Se repondrá la exigencia de obtención de visas consulares. Considerando una dotación acorde y soporte PDI en aquellos consulados con mayor demanda”.
