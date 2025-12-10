VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Jara le dice a Kast: “Kaiser, que te apoya, en su programa también propone un empadronamiento de migrantes”: verdadero ✅

    En medio del debate, la candidata oficialista acusó al aspirante opositor de desconocer que su propio aliado, Johannes Kaiser, también proponía el empadronamiento de migrantes irregulares. La exministra defendió la medida como esencial para ordenar la crisis y cuestionó las “soluciones imaginarias” del republicano, advirtiendo que su plan de expulsiones masivas requeriría “nueve años de un avión diario”.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán

    En el debate de Anatel, Jeannette Jara interpeló a José Antonio Kast y le dijo que tanto ella como el excandidato Johannes Kaiser, que hoy apoya al militante del Partido Republicano, proponen empadronar a los migrantes irregulares en Chile.

    “Fíjate que Kaiser, que te apoya, también en su programa propone un empadronamiento. ¿Eso significa que tú no lo vas a apoyar en esa idea a él?“, le preguntó Jara al candidato republicano.

    Ante eso, la candidata del oficialismo expresó que “lo peor que nos puede pasar a nosotros es que no sepamos quién está en Chile, y la principal dificultad que tenemos es que las propuestas imaginarias -de invitarlos a salir, que se paguen el pasaje y ahora quitarle los beneficios- generan una tremenda incertidumbre. La política migratoria es algo serio, y los temas de migración llevan en nuestro país hace mucho tiempo una situación crítica. Por eso quiero empadronarlos, y los que no se empadronen se expulsarán. Pero mandar 330 mil personas, en la lógica de lo que proponía el candidato Kast, son 9 años de un avión al día de 100 personas”.

    Esta frase es verdadera, ya que el programa oficial del excandidato Kaiser revela en su página 87, en el “Primer eje de trabajo: la seguridad y migraciones”, que “es necesario incluir la función del Ministerio del Interior en el control migratorio de manera tal que su accionar preventivo vuelva a ser la primera línea de control y seguridad - por intermedio de los consulados - en el flujo de extranjeros a Chile”.

    Será necesario, por tanto, el empadronamiento de inmigrantes en nuestras fronteras. Al no existir certeza de identidad, se necesita generar una base de datos propia. Esta tarea es netamente vinculante al trabajo que realizan los Ministerios del Interior y Ministerio de Seguridad. Se repondrá la exigencia de obtención de visas consulares. Considerando una dotación acorde y soporte PDI en aquellos consulados con mayor demanda”.

    Más sobre:DebateDebate presidencialAnatelDebate Anatel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tenso cruce por migración marca último debate Anatel: Kast ahora propone corredor humanitario y Jara acusa “propuestas imaginarias”

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Jara critica eventual conmutación de penas a pedófilos: Kast rechaza afirmación y no descarta indulto a presos por violaciones a los DD.HH.

    Kast afirma que “hay 1.200.000 personas asesinadas”, 40 mil muertos en listas de espera y un millón de desempleados: falso ❌

    Kast asegura que cárcel La Laguna tiene capacidad para 3.000 presos y que solo hay “200 o 300″: falso ❌

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    3.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    4.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    5.
    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    Tenso cruce por migración marca último debate Anatel: Kast ahora propone corredor humanitario y Jara acusa “propuestas imaginarias”
    Chile

    Tenso cruce por migración marca último debate Anatel: Kast ahora propone corredor humanitario y Jara acusa “propuestas imaginarias”

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    Jara critica eventual conmutación de penas a pedófilos: Kast rechaza afirmación y no descarta indulto a presos por violaciones a los DD.HH.

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌
    Negocios

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Empresas CMPC afina el cronograma de su mayor proyecto forestal en Brasil

    El plan de crecimiento de Banco Internacional al año 2030 y el imparable avance de Autofin

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos
    Tendencias

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League
    El Deportivo

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League

    Repasa la victoria del Liverpool frente al Inter en una nueva jornada de la Champions League

    El Futangue Challenge abre sus inscripciones para su edición 2026

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    El festival Loserville de Limp Bizkit se hará finalmente en el Estadio Santa Laura
    Cultura y entretención

    El festival Loserville de Limp Bizkit se hará finalmente en el Estadio Santa Laura

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”

    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    “Creo que son débiles”: Qué hay detrás de las duras críticas de Trump contra la Unión Europea
    Mundo

    “Creo que son débiles”: Qué hay detrás de las duras críticas de Trump contra la Unión Europea

    Presidenta saliente de Honduras condena la injerencia de Trump en las elecciones: “Violó el principio más sagrado”

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile