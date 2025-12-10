Jara le dice a Kast: “Kaiser, que te apoya, en su programa también propone un empadronamiento de migrantes”: verdadero ✅

En el debate de Anatel, Jeannette Jara interpeló a José Antonio Kast y le dijo que tanto ella como el excandidato Johannes Kaiser, que hoy apoya al militante del Partido Republicano, proponen empadronar a los migrantes irregulares en Chile.

“Fíjate que Kaiser, que te apoya, también en su programa propone un empadronamiento. ¿Eso significa que tú no lo vas a apoyar en esa idea a él?“, le preguntó Jara al candidato republicano.

Ante eso, la candidata del oficialismo expresó que “lo peor que nos puede pasar a nosotros es que no sepamos quién está en Chile, y la principal dificultad que tenemos es que las propuestas imaginarias -de invitarlos a salir, que se paguen el pasaje y ahora quitarle los beneficios- generan una tremenda incertidumbre. La política migratoria es algo serio, y los temas de migración llevan en nuestro país hace mucho tiempo una situación crítica. Por eso quiero empadronarlos, y los que no se empadronen se expulsarán. Pero mandar 330 mil personas, en la lógica de lo que proponía el candidato Kast, son 9 años de un avión al día de 100 personas”.

Esta frase es verdadera, ya que el programa oficial del excandidato Kaiser revela en su página 87, en el “Primer eje de trabajo: la seguridad y migraciones”, que “es necesario incluir la función del Ministerio del Interior en el control migratorio de manera tal que su accionar preventivo vuelva a ser la primera línea de control y seguridad - por intermedio de los consulados - en el flujo de extranjeros a Chile”.