Jornada marcada por retrasos y fallas: Metro cierra 12 estaciones de la Línea 5 y activan recorridos en superficie

La tarde de este lunes, la empresa Metro informó del cierre de 12 estaciones de la Línea 5, lo que motivó la activación de recorridos especiales en la superficie.

La estatal señaló que el tramo de la línea que conecta Maipú con La Florida, solo está disponible desde la estación Plaza de Maipú a Baquedano.

Las fallas de esta tarde comenzaron a reportarse eso de las 20.15 horas, cuando informaron del retraso en el tramo, producto de “un tren detenido por más del tiempo habitual” entre las estaciones Pedrero y San Joaquín.

Las estaciones Parque Bustamante, Santa Isabel, Irarrázaval, Ñuble, Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés se encuentran sin servicio.

En esta última tampoco está disponible la combinación con la Línea 4.

Explicación de Metro

Durante la noche, la empresa emitió un comunicado, donde detalló el problema que afectó a la Línea 5.

“Cerca de las 20 horas de hoy, entre las estaciones Pedrero y San Joaquín un tren presentó un desperfecto en uno de sus neumáticos que generó ruido y presencia de humo. De manera inmediata se activó el protocolo de seguridad y evacuación, el que se desarrolló de manera correcta”, afirmó Metro.

Tras lo anterior, hasta el lugar se trasladaron los equipos de mantenimiento, los que evalúan la complejidad del desperfecto. A las 22.10 horas, el servicio aún no era normalizado.

El 4 de septiembre pasado, un episodio similar afectó a uno de los trenes en la estación San Joaquín. En la oportunidad se registró una explosión, fuego y humo, desde uno de los neumáticos del convoy. Se debieron cerrar 8 estaciones y se necesitó la asistencia de Bomberos.

Jornada de retrasos en el Metro

La jornada de este lunes ha sido especialmente compleja para el traslado de los santiaguinos que usan el ferrocarril subterráneo, debido a los retrasos presentados durante la mañana y la tarde.

A las 7.40, plena hora punta de la mañana, la empresa daba cuenta del retraso en las líneas 1, 2 y 5, lo que afectó los traslados de miles de pasajeros.

Recién a las 9.55 se normalizó la regularidad en la Línea 1, mientras que a las 12.40 lo hacía la Línea 2.

Con todo, la alteración del servicio se mantuvo por alrededor de 5 horas e incluso no se señaló si en la Línea 5 los tiempos de viaje se regularizaron, los que se volvieron a ver afectados producto del retraso de esta tarde.