    Nacional

    Juzgado de Garantía amplía detención de acusado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos

    De acuerdo a los antecedentes, el fuego se habría originado cuando el imputado manipulaba una cocina a leña en mal estado.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: Aton Chile LUKAS JARA/ATON CHILE

    Esta jornada, el Juzgado de Garantía de Concepción amplió la detención del hombre acusado de iniciar el fuego en el incendio forestal que afectó este fin de semana a Penco y que dejó 20 fallecidos.

    Con esto, la audiencia de formalización para el acusado, un hombre de 39 años de iniciales C.A.L.M quedó fijada para el lunes 26 de enero, a las 12:00 horas.

    Al respecto, el fiscal Jorge Lorca expuso en la audiencia que el fuego se originó cuando el imputado manipulaba una cocina a leña en mal estado, propagándose así el siniestro mediante pavesas.

    Por su parte, el juez Juan Domingo Pinochet decretó su detención ante peligro de fuga. Esto, tras reportes de que el hombre fue visto previo tras la emergencia con bolsos en la Ruta 172.

    Si bien el abogado que representa al imputado solicitó la nulidad de la orden de detención, esto fue rechazado por el juez.

    “Hay una discrepacia de la percepción que tuvo el personal policial”

    Por su parte, el abogado defensor del imputado manifestó tras salir del tribunal no entender cómo se había despachado una orden de detención en contra de su representado, pues, según argumentó, su actuar “en ningún momento fue poco diligente”.

    “Muy por el contrario, concurre el personal de emergencia a precisamente extinguir este incendio, y este incendio es extinguido”, apuntó.

    Así, indicó que la posibilidad de hablar de una conducta dolosa previamente tal, con los antecedentes de investigación en este momento, “está absolutamente ausente”.

    “Hay una discrepancia muy relevante, y nosotros lo dijimos en la audiencia, de la percepción que tuvo el personal policial respecto de que esta persona se estaba fugando”, añadió . “Esta persona, nunca, jamás. Es una persona que llegó hace dos semanas atrabajar desde Talca a este lugar”.

    Sobre lo que hacía en la zona, el abogado expresó que el imputado “estaba teniendo un trabajo estable en condición de cuidador en este predio y específicamente lo que él hizo, como muchas de las personas que estaban siendo afectadas por esta situación de catástrofe lamentable en la región, concurrió a buscar ayudas de diversos grupos que se organizan para efectos de poder entregar ayuda”.

    Más sobre:NacionalIncendios forestalesPenco

